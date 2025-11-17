Magistrado Fernando Castillo presta juramento para un tercer período de ocho años en la Sala Constitucional

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, juramentó a Fernando Castillo para ejercer un tercer período como magistrado de la Sala Constitucional.

El magistrado Fernando Castillo Víquez fue juramentado para un tercer período de ocho años en la Sala Constitucional. El acto se llevó a cabo en la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, la tarde de este lunes.

“Continuaré trabajando para que la Constitución sea una garantía real en la vida cotidiana y para que los derechos fundamentales —como la salud, un ambiente sano y el acceso a una justicia pronta— se respeten plenamente. Mantengo mi convicción de ejercer esta función con independencia, rigor jurídico y absoluta vocación de servicio público”, dijo Castillo, quien al finalizar este nuevo período alcanzará 24 años como alto juez constitucional.

Castillo Víquez fue reelecto como magistrado el pasado 10 de noviembre. 24 diputados se pronunciaron a favor y 20 en contra.

Fernando Castillo es juramentado ante el plenario legislativo. (Cortesía/Cortesía)

Para oponerse a la reelección de Castillo, eran necesarios 38 votos negativos, tal como lo establece el artículo 158 de la Constitución Política. Los altos jueces se consideran reelegidos automáticamente en sus cargos, salvo que se opongan dos tercios de los congresistas.

A favor de la reelección del magistrado votaron integrantes de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y dos independientes.

En contra de la continuidad del alto juez se pronunciaron legisladores de Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el PLN, el Frente Amplio (FA) e independientes.

Fernando Castillo asumió como magistrado propietario por primera vez en el 2009; fue reelecto en el 2017 y, en este 2025, fue reelegido para un tercer periodo en la Sala Constitucional.

Ausencia a entrevista

La Asamblea tomó la decisión de renovar al juez pese a que Castillo no se presentó a audiencia el 22 de octubre en la Comisión de Nombramientos del Congreso, pues tenía un permiso por incapacidad por una intervención quirúrgica a la que se sometió el 21 de octubre.

Aunque el magistrado pidió que se le reprogramara la entrevista, esto no se hizo y el expediente se trasladó al plenario, órgano que tomó la decisión final sin escuchar los criterios de Fernando Castillo sobre las votaciones que ha hecho como magistrado, en los últimos 16 años.

El pasado 10 de noviembre, la jefa frenteamplista, Rocío Alfaro, cuestionó que ya Castillo se había reelegido automáticamente la vez anterior, pues en 2017 no hubo sesión el día máximo en que se debía votar si se reelegía o no, debido al fallecimiento del entonces diputado Juan Marín.

Alfaro criticó que el magistrado haya eludido los cuestionamientos en la comisión y, nuevamente, se apueste a la reelección. “El FA no dará su voto, porque es un poco darlo a ciegas, sin haberlo entrevistado”, dijo.

La vocera del chavismo, Pilar Cisneros, explicó que la posición del partido de gobierno también era negativa por la imposibilidad de hacerle la entrevista de fondo y preguntarle sus planes a futuro, cómo reducir la mora judicial y mejorar la confianza en el Poder Judicial.

En defensa de Castillo, la independiente Gloria Navas aseguró que el magistrado tiene una formación brillante y una preparación fuera de serie.