Magistrado Fernando Castillo, de Sala Constitucional, no asistirá a audiencia de reelección por incapacidad. Congreso decidirá sin entrevista

Castillo está en el cargo desde el 2009

Por Sebastián Sánchez
Magistrado Fernando Castillo está incapacitado hasta el 10 de noviembre. (Alejandro Gamboa Madrigal)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

