La Sala Cuarta cumple 36 años de impartir justicia constitucional

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la justicia constitucional se erige como una conquista irreversible de la humanidad en este momento histórico

Por Fernando Castillo Víquez
Fachada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el logo y escultura representativa, simbolizando la justicia en Costa Rica.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, cuyo nombre se abrevia como Sala Constitucional​ y más comúnmente como Sala Cuarta, inició labores el 27 de setiembre de 1989. (Rafael Pacheco)







