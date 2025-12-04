Sala Constitucional a punto de quedarse sin magistrados suplentes; diputada explica qué pasó con los nombramientos en la Asamblea

La Sala Constitucional está a punto de quedarse sin magistrados suplentes; el proceso de nombramiento entró en la Asamblea Legislativa hace apenas un mes y medio, y debe seguir varias etapas en el Congreso.

La Sala Constitucional está a punto de quedarse sin magistrados suplentes, pues el plazo de nombramiento de los actuales 12 jueces se vence el próximo 16 de diciembre y la Asamblea Legislativa aún no realiza el trámite para designar las nuevas suplencias.

Así lo confirmó la oficina de prensa del alto tribunal, a través de un correo electrónico. De hecho, este miércoles, los integrantes de la Sala encargaron al magistrado presidente, Fernando Castillo, hacer una instancia al Congreso para acelerar el proceso de selección de las suplencias, con el fin de evitar una paralización del tribunal constitucional.

Se trata de los magistrados Alejandro Delgado Faith, Ana María Picado Brenes, Hubert Fernández Argüello, Ileana Sánchez Navarro, Ronald Salazar Murillo, Alexandra Alvarado Paniagua, José Roberto Garita Navarro, Rosibel Jara Velásquez, Fernando Lara Gamboa, Jorge Isaac Solano Aguilar, Aracelly Pacheco Salazar y Ana Cristina Fernández Acuña.

La designación de magistrados suplentes se tramita en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, órgano parlamentario donde se analizan los atestados de los candidatos al cargo y se les entrevista, para luego emitir una recomendación al plenario del Congreso y que este órgano superior haga los nombramientos.

El Parlamento debe nombrar las suplencias de la Sala Constitucional para un periodo de cuatro años, con base en una nómina de postulantes aprobada previamente por la Corte Suprema de Justicia.

El expediente con una lista de 18 aspirantes a la magistratura suplente ingresó en la Asamblea recién el 16 de octubre, se conoció en el plenario legislativo el 21 de octubre e ingresó en el orden del día de la Comisión de Nombramientos el 29 de ese mes.

La lista enviada por el Poder Judicial contiene nueve aspirantes mujeres y nueve hombres, para que se realice el nombramiento de nueve magistrados suplentes, y posteriormente, luego de que se realice un concurso interno en la Corte, nombrar los otros tres espacios.

¿Qué pasó con el proceso en la Asamblea?

La presidenta de esa comisión, la liberacionista Alejandra Larios, explicó qué ha pasado con ese proceso para el nombramiento de los suplentes constitucionales, que aún no sale de ese órgano, a 13 días de que venza el plazo del nombramiento de los actuales jueces suplentes.

La congresista aclaró que dicho foro tiene procesos definidos y obligatorios para tramitar todos los nombramientos y enfatizó en que, antes de concluir los de la Sala Constitucional, tienen en trámite un proceso para el nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Tercera de la Corte, la que tiene como función principal resolver asuntos penales en casación. En ese concurso, solamente falta realizar dos entrevistas.

Larios remarcó que, desde el 15 de enero del 2025, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, solicitó publicar el cartel correspondiente al concurso para candidaturas a magistrados.

El concurso fue aprobado por la Corte Plena nueve meses después, el 6 de octubre, y llegó al Congreso 10 días después, el 16 de ese mes.

“Todas las personas involucradas con este tipo de procesos sabemos que hay plazos por cumplir y pasos que no nos podemos brincar”, dijo la congresista.

Larios agregó que la Comisión de Nombramientos aprobó la moción de metodología para la selección de los suplentes el 5 de noviembre, y el 21 de ese mes se terminó de recibir los atestados de los postulados a la magistratura.

“Tengo que mencionar que, para esta comisión, es sumamente importante tomar las decisiones con responsabilidad y fundamento legal. Es muy importante realizar las entrevistas correspondientes para elegir a las mejores personas. Este concurso no puede ser la excepción”, dijo la presidenta del panel legislativo.

Alejandra Larios también indicó que, como tienen en trámite la selección de suplentes de la Sala Tercera, no se puede paralizar un concurso que entró antes en el orden del día de la comisión.

“Hemos trabajado los dos de forma paralela, para que ninguno se atrase. Una vez que terminemos las entrevistas para Sala Tercera, este mes haremos las entrevistas para suplentes de la Sala Constitucional y así tomar decisiones responsables, apegadas al principio de transparencia y con fundamentos suficientes para que en esos cargos estén las mejores personas”, recalcó la congresista.