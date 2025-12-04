Política

Sala Constitucional a punto de quedarse sin magistrados suplentes; diputada explica qué pasó con los nombramientos en la Asamblea

Nombramientos de los 12 suplentes vencen el 16 de diciembre, pero comisión aún no empieza entrevistas, pues tiene otro proceso en marcha

Por Aarón Sequeira
Sala Constitucional ó Sala IV
La Sala Constitucional está a punto de quedarse sin magistrados suplentes; el proceso de nombramiento entró en la Asamblea Legislativa hace apenas un mes y medio, y debe seguir varias etapas en el Congreso. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

