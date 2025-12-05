Jefes de fracción rechazan presiones de la Sala Constitucional para correr con nombramiento de suplentes

Óscar Izquierdo, del PLN; Pilar Cisneros, del PPSD; Rocío Alfaro, del FA, y Alejandro Pacheco, del PUSC, respaldaron el trabajo de la Comisión de Nombramientos del Congreso, frente a la presión de la Sala Constitucional para acelerar los nombramientos de magistrados suplentes.

Los jefes de las fracciones políticas rechazaron las presiones que ha hecho esta semana la Sala Constitucional para que la Asamblea Legislativa corra con el nombramiento de los magistrados suplentes, cuyo plazo de designación se vence el 16 de diciembre.

Al conocer este jueves, en la reunión semanal de los voceros partidarios, la carta del presidente de ese tribunal, Fernando Castillo, los voceros de las bancadas calificaron como lamentable que ahora se quiera responsabilizar al Congreso de la eventual parálisis que pueda sufrir ese tribunal por la falta de suplentes.

Actualmente, la Sala Constitucional tiene designados a sus siete integrantes propietarios, pero varios de ellos han tenido periodos de incapacidad por enfermedad o por otras cuestiones médicas, lo que ha obligado a sesionar con magistraturas suplentes.

A mediados de este mes se termina el periodo del nombramiento de los 12 magistrados suplentes y la Corte Suprema de Justicia envió una nómina con 18 candidatos el 16 de octubre, para que se nombre al menos nueve suplencias.

Este jueves, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, recibió una carta de Fernando Castillo, en la que advierte de esa eventual parálisis por falta de suplentes e insistió en que es urgente una respuesta del Congreso.

Luego de conocer la carta del magistrado presidente, la presidenta de la Comisión de Nombramientos, la liberacionista Alejandra Larios, detalló a los jefes legislativos lo que han hecho para ese proceso y enfatizó que la Asamblea ha cumplido con las etapas que le corresponden.

“En este cuatrienio nos hemos tomado muy en serio los nombramientos que hemos hecho. Para la comisión, las entrevistas son muy importantes, siempre las hemos hecho”, indicó la diputada y enfatizó que tienen otro expediente en curso, para el nombramiento de suplentes de la Sala Tercera y no pueden frenar uno para darle exclusiva prioridad al otro.

Apoyo total a Comisión de Nombramientos

Ante el apuro que ahora hacen los magistrados constitucionales al Congreso, Alejandra Larios recibió el apoyo total de las fracciones legislativas, empezando por la jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, quien felicitó a la liberacionista por la seriedad con que ha dirigido los trámites preparatorios para los nombramientos en el órgano parlamentario.

“Me consta y tengo que admitirlo públicamente, la seriedad con la que trabaja Alejandra Larios. Es la comisión donde se trabaja con más orden y disciplina en esta Asamblea. Me parece desafortunado que la Sala pretenda echarnos la culpa”, dijo Cisneros.

La jefa oficialista añadió que, si urgía, la Corte debió haber comunicado con antelación la necesidad de hacer los nombramientos rápido.

El jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, manifestó que es preocupante que la Corte se haya tardado nueve meses, entre enero y octubre, en definir la lista de candidatos a las suplencias.

“Doy fe de cómo trabaja la comisión. Podríamos buscar una solución, tal vez no nombrar los nueve, sino avanzar y designar a los que ya han estado, elegir uno o dos, para que siga la Sala trabajando y luego solucionar el resto”, dijo.

Óscar Izquierdo, jefe de Liberación Nacional (PLN), se unió a las palabras de Pilar Cisneros, en reconocer el trabajo serio y la conducción del foro que estudia las candidaturas a los diferentes puestos.

“No vemos con buenos ojos estas manifestaciones de la Sala Constitucional. No sé cómo ha sido en el pasado, si es un estilo, mandar las cosas al filo y que obliguen a la Asamblea a correr y resolver”, cuestionó el vocero del PLN.

Izquierdo sugirió como una posibilidad que el plenario haga los nombramientos, pero reconoció que deben hacerlos con responsabilidad.

La jefa del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, también consideró preocupante que la Corte dilatara los procesos durante nueve meses y ahora se quiera responsabilizar a los diputados, pero también señaló que se debe buscar una solución, por los temas urgentes que ve el tribunal constitucional.

“No es conveniente, por el peso que tienen, hacer los nombramientos sin procesamiento, entrevistas, puntaje. Se debe hacer lo materialmente posible para avanzar, tratando de que la comisión pueda avanzar lo máximo, es lo que podemos hacer como Asamblea. Todas las fracciones tenemos conciencia de que esa comisión ha funcionado bien, por lo que llevar el tema a plenario directamente, sería votar a ciegas”, dijo.

Frente a los comentarios de los jefes partidarios, Rodrigo Arias enfatizó que la Sala Constitucional está integrada totalmente y acordó responder a Fernando Castillo, junto con Alejandra Larios, la excitativa que hizo a nombre del tribunal.