Jefes de fracción rechazan presiones de la Sala Constitucional para correr con nombramiento de suplentes

PLN, PPSD, PUSC y FA respaldaron trabajo ‘serio y responsable’ de la Comisión de Nombramientos y señalaron que la Corte tardó muchos meses en enviar nómina de candidatos a magistraturas suplentes

Por Aarón Sequeira
Jefes de fracción
Óscar Izquierdo, del PLN; Pilar Cisneros, del PPSD; Rocío Alfaro, del FA, y Alejandro Pacheco, del PUSC, respaldaron el trabajo de la Comisión de Nombramientos del Congreso, frente a la presión de la Sala Constitucional para acelerar los nombramientos de magistrados suplentes. (Asamblea Legislativa/La Nación)







