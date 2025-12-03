PLN y PUSC chocan por agenda legislativa, mientras Rodrigo Chaves margina a diputados que votaron por levantarle inmunidad

El jefe del PUSC, Alejandro Pacheco, hizo una serie de reclamos al PLN por no votar a favor de una agenda de plenario para este martes que incluía dos proyectos de la Unidad, que eran donaciones de terrenos.

Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) chocaron este martes en una discusión llena de acusaciones, reclamos y hasta insultos sobre quién mentía y quién no.

El origen estuvo en los desacuerdos sobre la agenda de proyectos de ley que cada bando propuso para el plenario de la Asamblea Legislativa.

El desacuerdo se dio en medio de la estrategia del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien sigue marginando de las sesiones extraordinarias las iniciativas de todos aquellos congresistas que votaron a favor de levantarle su inmunidad a finales de setiembre.

Aunque la presidencia niegue que esté utilizando la revancha como criterio para definir la agenda del Congreso en momentos en que el Poder Ejecutivo controla todo lo que los congresistas tramiten, es evidente que solo ha convocado proyectos de los legisladores que votaron el desafuero conforme lo quiso Chaves.

El choque de este martes entre el PLN y el PUSC se dio porque, en la primera moción para una agenda del día, tres congresistas de la Unidad votaron de forma negativa y sus votos eran fundamentales para lograr los 38 necesarios para aprobar esa moción.

La segunda moción, compuesta según lo prefería la Unidad, no tuvo los votos de Liberación, fracción mayoritaria del Congreso, lo que también impidió que tuviera los 38 votos necesarios para su aprobación.

‘No le mienta a la gente’, dice jefe del PUSC al del PLN

El jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, indicó que él, Daniela Rojas y Carlos Felipe García votaron negativa la primera moción porque sacaron un proyecto sobre una donación para un albergue en Coto Brus y otro sobre la ampliación de un salón multiusos en un residencial de Belén, y dijo que la segunda moción traía esos proyectos.

Óscar Izquierdo, jefe del PLN, respondió que su fracción estuvo a favor de la agenda que contenía dos proyectos, uno del Ejecutivo, el Cuarto Presupuesto Extraordinario del 2025, y una reforma a la ley de tránsito, del socialcristiano Horacio Alvarado, es decir, ninguno de Liberación.

“Eso lo votó el PLN, no es revanchismo, y el PUSC no la votó. No estamos por revanchismos, ni hay inmadurez política. Hay realidad política. Les hemos dicho con insistencia y vehemencia al Ejecutivo que convoque proyectos de ley importantes y potentes para el país”, dijo el verdiblanco.

Alejandro Pacheco le dijo a Izquierdo: “no le mienta a la gente, porque lo que dijo fue un montón de mentiras”, y le reclamó que negara los votos para esos dos proyectos sobre donaciones en Coto Brus y Belén.

Muy molesto por la acusación como mentiroso, Izquierdo dijo: “Yo no miento, no he dicho una sola mentira”.

Agregó que Liberación dio sus votos para una moción en la que solo había proyectos que no son del PLN.

El liberacionista agregó que, a inicios de las sesiones extraordinarias le propusieron una lista de proyectos de ley del PLN para que los pusiera en agenda, pero no lo hizo nunca.

34 diputados marginados de la agenda

Desde que empezó noviembre, el Ejecutivo solamente puso proyectos propios y de los 21 que defendieron la inmunidad de Chaves y marginó a los 34 que sí votaron a favor del desafuero.

En el debate de este martes, la socialcristiana Daniela Rojas le hizo un llamado a Liberación para ceder en su negativa, y dijo que están haciendo precisamente lo que Chaves quiere.

“¿Ustedes creen que están castigando a la Unidad porque a algunos del PUSC sí les convocan proyectos? Yo soy de las que no le han convocado ni uno solo y seguro tampoco me van a votar ni uno solo porque voté a favor de levantar la inmunidad al presidente. Seamos claros, esa es la razón", dijo.

Según Rojas, la estrategia de Liberación castiga a la Unidad porque es una fracción a la que sí le pusieron proyectos en agenda, aunque Chaves no pondrá en agenda proyectos de ella, ni de Alejandro Pacheco o Carlos Felipe García, porque ellos tres, junto con Vanessa Castro, votaron a favor del desafuero.

Carlos Felipe García también reconoció que a él posiblemente no le van a convocar “ni un minuto de silencio”, pues es uno de los que votó a favor de levantarle la inmunidad a Chaves.

“Este pleito por ver quién tiene el ego más grande no nos está llevando a ningún lado”, dijo en referencia a la negativa de unos y otros a votar las mociones con propuestas de agenda legislativa.

Casi un año sin ministro de Presidencia

Carlos Felipe García cuestionó que el plenario sea reflejo de la falta de diálogo que implica la negativa de Rodrigo Chaves a nombrar un ministro de la Presidencia durante ya 304 días.

“Quiero hacer un llamado al Ejecutivo. No está ganando ni el gobierno ni la oposición, y esto es frustrante. Tenemos un país sumido en una crisis de seguridad, educación y salud.

“No creería que por parte del Ejecutivo no pueda existir la humildad de hablar con la oposición y los que estamos de este lado no podamos entablar un diálogo. Por el bien de este país, esto no puede continuar”, dijo García.

Al socialcristiano lo secundó Daniela Rojas, en un llamado al Ejecutivo y los diputados, para entablar el diálogo y encontrar una solución al desacuerdo.