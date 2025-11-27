Política

Diputados aprueban Presupuesto Nacional 2026 con los recursos para el próximo gobierno; lo sellaron en segundo debate

Dos diputadas independientes votaron en contra del plan de gastos del próximo año

Por Aarón Sequeira
Diputados en Plenario Legislativo
La independiente Kattia Cambronero anunció su voto negativo al Presupuesto 2026, porque aseguró que el gobierno de Chaves no cumple con las necesidades de los costarricenses. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







