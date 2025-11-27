Diputados aprueban Presupuesto Nacional 2026 con los recursos para el próximo gobierno; lo sellaron en segundo debate

La independiente Kattia Cambronero anunció su voto negativo al Presupuesto 2026, porque aseguró que el gobierno de Chaves no cumple con las necesidades de los costarricenses.

Los diputados aprobaron este jueves, en segundo debate, el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2026, por ¢12,8 billones, con 37 votos a favor y dos en contra.

El plan de gastos contempla los recursos para el funcionamiento del Gobierno Central del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2026, lo que significa que contiene los recursos para los últimos cuatro meses de la administración de Rodrigo Chaves y los primeros ocho de la próxima administración.

El Presupuesto Nacional 2026 contiene un incremento del 3,2% con respecto al plan de gastos de 2025, que era por ¢12,4 billones.

Aparte de los gastos para los que el Poder Ejecutivo solicitó autorización del Congreso, los diputados rebajaron la partida de intereses de la deuda para incluir partidas adicionales a los siguientes rubros:

¢8.700 millones más para los presupuestos del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

¢10.000 millones a las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

¢1.500 millones para la Cruz Roja Costarricense (CRC).

¢2.000 millones para aumentar partidas a las asociaciones de desarrollo

¢1.729 millones para la Universidad Estatal a Distancia (UNED)

¢2.000 millones para el Instituto Tecnológico de Costa Rica

¢6.600 millones para las becas Avancemos

¢2.962 millones para comedores escolares

¢2.962 millones para transporte de estudiantes

¢7.860 millones para aumentar la cobertura de la Red de Cuido

Datos generales del Presupuesto

Del total previsto en el proyecto de ley aprobado, un 61% de los gastos se obtendrán mediante ingresos presupuestarios, es decir, ¢7,9 billones.

El otro 39% del presupuesto se financiará con endeudamiento, o sea, ¢4,9 billones.

Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto conlleva un aumento de ¢50.060 millones en rubros relativos a seguridad, así como ¢109.000 millones en protección social y ¢200.000 millones en educación.

El proyecto plantea un alza del 4,6% en el gasto corriente; 17,2% en el gasto de bienes y servicios; y 16,1% en el gasto de capital (obras públicas y equipamiento), debido a un relajamiento de la regla fiscal.

La independiente Kattia Cambronero aseguró que el presupuesto del gobierno no está resolviendo las necesidades de los costarricenses y se está planteando como un fin en sí mismo, es decir, solo para sostener los gastos del Estado sin pensar en las personas.

Por su parte, Cynthia Córdoba aseguró que ella votó en contra porque considera que hay vacíos importantes en cuestiones ambientales dentro del Presupuesto Nacional, así como en relación con la tenencia de tierras de los parques nacionales.

“Hay convenios internacionales para los que no se destina el dinero necesario, hay vacíos importantes en temas de educación, de salud y seguridad”, cuestión Córdoba.

También, dijo que hay muchas críticas en relación con la ejecución del Presupuesto Nacional 2024 que la llevan a votar en contra de la propuesta del próximo año.