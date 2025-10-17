Diputados dictaminan Presupuesto Nacional 2026 con ¢8.700 millones más para la Fiscalía y el OIJ

Los diputados de la Comisión de Hacendarios dictaminaron afirmativamente el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2026 este jueves.

La ruptura del cuórum en la sesión del plenario les permitió a los congresistas adelantar el trabajo que tenían pendiente y conocer todas las mociones de fondo.

A las 5:41 p. m., ese órgano parlamentario votó a favor el plan de gastos, por un total de ¢12,8 billones, con nueve votos a favor y solamente uno en contra: Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Antes de dictaminar el Presupuesto 2026, los diputados hicieron una serie de modificaciones a la propuesta del gobierno, con tal de aumentar los recursos para los cuerpos policiales del Poder Judicial.

De esa forma, redujeron varios títulos en la partida de intereses, con tal de incrementar en ¢8.700 millones los presupuestos del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Dichas mociones fueron aprobadas la noche del miércoles y quedaron en firme este jueves, cuando se conocieron las mociones de revisión que se habían presentado contra esas modificaciones presupuestarias.

El reparto de esos aumentos presupuestarios quedó así:

-¢2.633 millones más para la Fiscalía de Género, para la creación de 53 plazas.

-¢1.816 millones más para la Fiscalía General, para la creación de 46 plazas.

-¢3.538 millones para 178 nuevas plazas en el OIJ.

-¢500 millones más para equipo de transporte en el OIJ.

-¢200 millones más para la partida de edificios.

Los recursos para hacer dichos aumentos se tomaron de la partida de intereses que, a juicio de la diputada Paulina Ramírez, presidenta de Hacendarios, estaba muy inflada, como ha sucedido en los presupuestos anteriores.

En total, con la negativa de los diputados chavistas, Hacendarios rebajó ¢52.000 millones de la partida de intereses, con lo que pudieron aumentar no solo los ¢8.700 millones para las policías judiciales, sino también ¢10.000 millones a las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y ¢1.500 millones para la Cruz Roja Costarricenses (CRC).

Además, utilizaron esas rebajas para aumentar en partidas para las asociaciones de desarrollo, con ¢2.000 millones; ¢1.729 millones para la Universidad Estatal a Distancia (UNED), ¢2.000 millones para el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ¢6.600 millones para las becas Avancemos, ¢2.962 millones para comedores escolares y una partida igual para transporte de estudiantes, ¢7.860 millones para aumentar la cobertura de la Red de Cuido, entre otros.

Presupuesto Nacional por ¢12,8 billones

El 1.º de setiembre, el gobierno de Rodrigo Chaves presentó el plan de gastos para el próximo año, o sea, los últimos cinco meses de su administración y primeros siete de la siguiente, por un total de ¢12,8 billones.

El presupuesto trae un incremento del 3,2% en comparación con el plan de este año, que fue por ¢12,4 billones. Del total, ¢7,9 billones se financian con ingresos presupuestarios, es decir, el 61% de los gastos.

El otro 39% se debe pagar a través de deuda, o sea, ¢4,9 billones. El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, había afirmado que la prioridad del Gobierno es la seguridad, con un aumento de ¢50.060 millones en las partidas para ese rubro, que principalmente se aplicó al Ministerio de Seguridad y sus policías.

De hecho, tal como lo reveló La Nación a mediados de setiembre, el Poder Ejecutivo le daba un golpe a los presupuestos del OIJ y el Ministerio Público, pues son los rubros del plan de gastos que han registrado un menor crecimiento desde 2021.

En los presupuestos enviados por el Gobierno al Congreso se han registrado recortes en mantenimiento, servicios, capacitación, remuneraciones y materiales de seguridad.

En cuanto a protección social, el Presupuesto 2026 contiene un incremento de ¢109.000 millones y un aumento de ¢200.000 millones en los rubros relacionados con educación.

El presupuesto dictaminado tiene un alza del 4,6% en el gasto corriente, 17,2% en gasto de bienes y servicios y 16,1% en gasto de capital, debido al relajamiento de la regla fiscal.

En cuanto al servicio de la deuda, el plan de gastos propuso una reducción en las partidas para amortización de deuda de un 3,2%.

¿Qué sigue en el trámite del Presupuesto Nacional?

Una vez dictaminado el Presupuesto Nacional, debe pasar al plenario de la Asamblea Legislativa, para su discusión de fondo y votación en dos debates.

Esa discusión debe iniciar, obligatoriamente, el 1.º de noviembre, pues así lo establece la Constitución Política. Paulina Ramírez tendrá la responsabilidad de remitir el informe del dictamen afirmativo al pleno, antes de esa fecha.

Por otra parte, la Constitución obliga a los diputados a discutir, durante noviembre, el presupuesto del año próximo y dejarlo aprobado antes del 30 de noviembre, lo que significa que la fecha máxima para el segundo debate es el 29 de ese mes.