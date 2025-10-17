Política

Diputados dictaminan Presupuesto Nacional 2026 con ¢8.700 millones más para la Fiscalía y el OIJ

Ruptura de cuórum del plenario permitió a diputados adelantar trabajo y terminar todas las mociones de fondo pendientes

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

Los diputados de la Comisión de Hacendarios dictaminaron afirmativamente el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2026 este jueves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Presupuesto Nacional 2026Comisión de HacendariosPaulina Ramírez
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.