CCSS destinará ¢7,3 billones a salud y pensiones en 2026

La CCSS destinará la mayor parte de su presupuesto al Seguro de Salud.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este miércoles su presupuesto para el 2026, que asciende a ¢7,3 billones. El plan financiero deberá ser remitido a la Contraloría General de la República (CGR) para su aprobación final.

Del total, un 63% se destinará al seguro de salud (¢4,57 billones), un 34,7% al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (¢2,52 billones) y un 2,3% al régimen de pensiones no contributivo (¢167.343 millones), detalló la CCSS en un comunicado de prensa.

Según la institución, el presupuesto equivale al 13,3% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el próximo año y al 56,8% del gasto total del Gobierno Central.

La inversión física prevista es de ¢249.789 millones, principalmente en infraestructura hospitalaria y equipamiento médico. Además, se incluyen ¢1,16 billones en activos financieros y ¢195.172 millones en fondos de proyectos prioritarios.

LEA MÁS: Empresas del sector salud exigen a la CCSS ponerse al día con pagos

El hospital con el presupuesto más alto será el San Juan de Dios (JONATHAN JIMENEZ/Jjiménez)

En el apartado de reservas y previsiones, por ¢2,4 billones, se contempla un 27% para obras hospitalarias como las de Golfito, Guápiles, Limón, Cartago y la Torre de la Esperanza; un 7% para leyes especiales como la Red Oncológica y la Ley Antitabaco; y un 57,5% para proyectos del fideicomiso inmobiliario y otras inversiones.

LEA MÁS: Conozca los medicamentos más caros de la CCSS que cuestan millones

Se estima que los ingresos provendrán en un 57,9% de contribuciones sociales y el resto de transferencias estatales. Para 2026, la CCSS estima aportes de más de dos millones de trabajadores, con un salario promedio de ¢634.522.

El Hospital San Juan de Dios será el que disponga de más recursos, con ¢179.146 millones, mientras que en el primer nivel de atención, el Área de Salud Desamparados 1 concentrará la mayor asignación, con ¢20.146 millones.