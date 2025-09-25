CCSS destinará ¢7,3 billones a salud y pensiones en 2026

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este miércoles su presupuesto para el 2026, que asciende a ¢7,3 billones. El plan financiero deberá ser remitido a la Contraloría General de la República (CGR) para su aprobación final.
Del total, un 63% se destinará al seguro de salud (¢4,57 billones), un 34,7% al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (¢2,52 billones) y un 2,3% al régimen de pensiones no contributivo (¢167.343 millones), detalló la CCSS en un comunicado de prensa.
Según la institución, el presupuesto equivale al 13,3% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el próximo año y al 56,8% del gasto total del Gobierno Central.
La inversión física prevista es de ¢249.789 millones, principalmente en infraestructura hospitalaria y equipamiento médico. Además, se incluyen ¢1,16 billones en activos financieros y ¢195.172 millones en fondos de proyectos prioritarios.
LEA MÁS: Empresas del sector salud exigen a la CCSS ponerse al día con pagos
En el apartado de reservas y previsiones, por ¢2,4 billones, se contempla un 27% para obras hospitalarias como las de Golfito, Guápiles, Limón, Cartago y la Torre de la Esperanza; un 7% para leyes especiales como la Red Oncológica y la Ley Antitabaco; y un 57,5% para proyectos del fideicomiso inmobiliario y otras inversiones.
LEA MÁS: Conozca los medicamentos más caros de la CCSS que cuestan millones
Se estima que los ingresos provendrán en un 57,9% de contribuciones sociales y el resto de transferencias estatales. Para 2026, la CCSS estima aportes de más de dos millones de trabajadores, con un salario promedio de ¢634.522.
El Hospital San Juan de Dios será el que disponga de más recursos, con ¢179.146 millones, mientras que en el primer nivel de atención, el Área de Salud Desamparados 1 concentrará la mayor asignación, con ¢20.146 millones.