CCSS destinará ¢7,3 billones a salud y pensiones en 2026

El plan de gastos debe ser avalado por la Contraloría General de la República (CGR)

Por Lucía Astorga
Renuncia masiva de especialistas a CCSS afectará servicios como Medicina Nuclear y Radiología, que tienen largas listas de espera.
La CCSS destinará la mayor parte de su presupuesto al Seguro de Salud. (Diana Mendez)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

