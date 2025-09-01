Política

Hacienda asegura que Presupuesto 2026 evita ‘error’ que puso en riesgo becas y ayudas sociales

Rudolf Lücke, ministro de Hacienda, asegura que se cumple exigencia legal de transferencias del Fodesaf al Fondo de Subsidios para la Vivienda

Por Aarón Sequeira

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, aseguró este lunes en la Asamblea Legislativa que el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 evita el error cometido en el plan de gastos de 2025 que puso en riesgo el pago de becas postsecundaria, ayudas sociales y las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).








