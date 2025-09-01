Hacienda asegura que Presupuesto 2026 evita ‘error’ que puso en riesgo becas y ayudas sociales

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, aseguró este lunes en la Asamblea Legislativa que el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 evita el error cometido en el plan de gastos de 2025 que puso en riesgo el pago de becas postsecundaria, ayudas sociales y las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Después de la entrega del proyecto de ley, consultado por La Nación, el jerarca aseguró que Hacienda cumple con todas las asignaciones presupuestarias “tal como vienen establecidas en la ley”.

LEA MÁS: Diputados frenan recorte del gobierno que dejaba sin becas a colegiales y sin aguinaldo a pensiones de más pobres

Así respondió consultado respecto al error cometido el año anterior, cuando presupuestaron menos de lo que correspondía transferir del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

De ese error no se había tenido conocimiento hasta pocos días atrás, cuando Hacienda presentó la segunda modificación presupuestaria de 2025, en la que pretendía cubrir el faltante de presupuesto, pero quitándole ¢24.000 millones a las ayudas sociales para hogares en pobreza y pobreza extrema, becas postsecundaria y el pago del aguinaldo en las pensiones de los más pobres.

La ley del Fodesaf establece un 5% de todos los salarios, públicos y privados, para ese Fondo y, además, indica que un tercio de lo recaudado debe ser para el Fosuvi.

Eso correspondía a ¢174.000 millones para el Presupuesto Nacional 2025, pero el gobierno solamente transfirió ¢150.000 millones. Una nota de la Contraloría General de la República pidiendo información fue el detonante para que Hacienda corriera al Congreso a pedir el traslado.

LEA MÁS: Fodesaf se desmarca de error que dejaría sin becas a 346 estudiantes y sin aguinaldo a pensiones de más pobres

Sin embargo, los diputados de la Comisión de Hacendarios se negaron a quitarle el dinero a las ayudas sociales y las becas y cuestionaron al Poder Ejecutivo por transferirles esa responsabilidad.

Si bien Lücke reconoció nuevamente este lunes que eso fue un error, alegó que el gobierno debe hacer un uso eficiente de los recursos, lo que implica, según el ministro, “asignar los recursos donde se va a generar mayor valor agregado”.

“En este caso, como la Contraloría nos indica en un mensaje la idea era asignar los recursos al Banhvi. Si bien es cierto se tomó la decisión de devolver esos recursos al Banhvi, tal vez la forma más eficiente no era esa”, puntualizó.

Lücke alegó que es necesario revisar cómo se reparten las asignaciones presupuestarias que por ley tiene el Fodesaf, porque el Banhvi tiene recursos que no se van a usar pronto o tienen compromisos de más largo plazo, por lo que se pueden sostener los recursos para becas o los pensionados que necesitan esos recursos.

LEA MÁS: Hacienda reconoce error que dejaría a 346 estudiantes sin beca y a pensiones de los más pobres sin aguinaldo

“Es necesario replantearse esas asignaciones presupuestarias”, dijo.

Semanas atrás, en la Comisión de Hacendarios, el director de Presupuesto, José Luis Araya, aseguró que el error cometido tenía origen en el Ministerio de Trabajo, a quien se encuentra adscrito el Fondo de Asignaciones Familiares.

No obstante, el director de esa oficina, Luis Alberto Ávalos, refutó esa acusación y enfatizó que la decisión de incumplir la norma legal debe haberse tomado en el Ministerio de Hacienda, a la hora de la presentación del Presupuesto Nacional 2025.

La semana pasada, los diputados rechazaron la propuesta de Hacienda y mantuvieron los recursos destinados para becas de secundaria, el aguinaldo de las pensiones de los más pobres y otras ayudas sociales de las que se encarga el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).