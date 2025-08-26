Política

Diputados frenan recorte del gobierno que dejaba sin becas a colegiales y sin aguinaldo a pensiones de más pobres

Segunda modificación que pidió el Poder Ejecutivo en el Presupuesto 2025 generaba un golpe en las ayudas sociales a miles de familias

Por Aarón Sequeira

Los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa frenaron este martes el recorte impulsado por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional 2025 que habría dejado sin becas postsecundaria a 346 estudiantes de secundaria, así como sin el decimotercer mes a las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que reciben las personas en pobreza.








