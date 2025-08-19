Política

Fodesaf se desmarca de error que dejaría sin becas a 346 estudiantes y sin aguinaldo a pensiones de más pobres

Yorleni León, presidenta del IMAS, pidió a los diputados no enfocarse en quién cometió el error, si Trabajo o Hacienda

Por Aarón Sequeira

El director general del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Luis Alberto Ávalos, se desmarcó este martes del error cometido en el Presupuesto Nacional 2025, que dejaría sin becas postsecundaria a 346 estudiantes a partir de octubre, y sin aguinaldo a las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que reciben las personas más pobres.








