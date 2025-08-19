Fodesaf se desmarca de error que dejaría sin becas a 346 estudiantes y sin aguinaldo a pensiones de más pobres

El director general del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Luis Alberto Ávalos, se desmarcó este martes del error cometido en el Presupuesto Nacional 2025, que dejaría sin becas postsecundaria a 346 estudiantes a partir de octubre, y sin aguinaldo a las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que reciben las personas más pobres.

Así lo afirmó Ávalos en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde compareció junto con la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleni León.

La semana pasada, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, reconoció que hubo un error en la presupuestación del Ministerio de Trabajo que incumplió con una transferencia para el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), para el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi).

La ley obliga al Gobierno a trasladarle al Fosuvi al menos un 33% de los recursos que Fodesaf reúna por concepto del recaudo del 5% sobre todos los salarios de empleados públicos y privados.

En el Presupuesto Nacional faltaron ¢24.000 millones para cumplir con ese mandato legal y así lo reconoció Hacienda en la exposición de motivos del proyecto de ley, para hacer la segunda modificación presupuestaria del plan de gastos 2025.

En la audiencia de Lücke, la semana pasada, el director de Presupuesto, José Luis Araya, culpó de ese error al Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, el director de Fodesaf contradijo lo dicho por Araya y enfatizó que el presupuesto, tal como salió del Ministerio de Trabajo, cumplía con el mandato legal.

Para cubrir esos ¢24.000 millones que no se presupuestaron originalmente, el Poder Ejecutivo pretende descubrir las partidas del IMAS para atención integral de familias en pobreza y pobreza extrema, pensiones del Régimen No Contributivo de la CCSS y recursos del Ministerio de Educación Pública (MEP) para las becas postsecundaria.

“Yo puedo responder hasta el momento en que mi instancia (Fodesaf) le corresponde y enviamos la información de acuerdo a lo establecido por la ley. Puede haberse modificado en dos lugares: uno puede ser en Hacienda y otro en la Asamblea Legislativa”, enfatizó Ávalos.

Ante lo dicho por el director del Fodesaf, la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, cuestionó que el director de Presupuesto haya faltado a la verdad, según lo planteado por Ávalos.

Por su parte, la ministra Yorleni León hizo un llamado a los congresistas para no hacer esfuerzos en buscar quién es el responsable del error. Antes de ser ministra del gobierno de Rodrigo Chaves, León fue diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), en el periodo 2018-2022, durante el cual presidió la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos.

Ella alegó que, si los destinos específicos se cumplen de acuerdo con lo establecido por la ley, el país no puede atender a personas en condición de vulnerabilidad.

Ante el error cometido por Hacienda, en la presupuestación original, los diputados de Hacendarios consideran que el Poder Ejecutivo busca trasladarles la responsabilidad a los congresistas por el error y a la Contraloría General de la República por pedir información sobre el error cometido.

“Si fue adrede que el Ministerio de Hacienda lo hizo, que asuma la responsabilidad de buscar los recursos para dárselos al IMAS. No puede ser que un error sea trasladado a las personas, quienes menos deben asumir el impacto”, dijo Ramírez.

Ante dicha situación, los diputados de las fracciones de oposición tomaron la decisión de presentar una moción para eliminar ese traslado de recursos que dejaría sin becas a los estudiantes y sin el decimotercer mes a las pensiones de los más pobres.

Luego de cuestionar a los representantes del Ejecutivo, Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), por la intención de quitarle dinero a la asistencia social para cubrir otro mandato legal, anunció que no dará su voto para eso.

“No cuenten con mi voto para eso, bajo ninguna condición. La Asamblea tiene que desechar esa parte de la modificación presupuestaria. No se puede aprobar esa afectación, de golpe”, dijo.

La vocera del partido de gobierno, Pilar Cisneros, también coincidió con León en que no se deben buscar los culpables, sino buscar soluciones.