Pilar Cisneros se sale del plenario, molesta por debate de diputados sobre marcha de agricultores

Jefa chavista del PPSD se acercó a la presidenta legislativa Vanessa Castro a reclamarle por abrir debate contra detención del agricultor Roy Fallas

Por Aarón Sequeira
03/11/2025, San José, Asamblea Legislativa, conferencia de prensa de la diputada oficialista Pilar Cisneros.
A Pilar Cisneros, jefa chavista del PPSD, no le gustó el debate sobre la marcha de los agricultores en el plenario. (José Cordero/La Nación)







