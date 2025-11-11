Pilar Cisneros se sale del plenario, molesta por debate de diputados sobre marcha de agricultores

A Pilar Cisneros, jefa chavista del PPSD, no le gustó el debate sobre la marcha de los agricultores en el plenario.

La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, se salió del plenario de la Asamblea Legislativa, este martes, molesta porque se abrió un debate de los diputados en apoyo a la marcha de los agricultores y de varios sectores sociales.

Cuando la presidenta legislativa en ejercicio, Vanessa Castro, tomó la decisión de abrir un debate de acuerdo con el artículo 107 del Reglamento legislativo, por 30 minutos, Cisneros se le acercó para reclamarle.

Antes, cuando dio la primera intervención a la independiente Kattia Cambronero, ya Cisneros le había reclamado que las palabras de la congresista no eran por el orden.

En el momento en que la lista se llenó de oradores y Vanessa Castro abrió el debate, la jefa chavista fue a reclamarle y se salió, en señal de protesta. Con ella se fue también la diputada Ada Acuña, y solamente se quedaron en sus curules el subjefe chavista, Daniel Vargas, y Manuel Morales.

Más temprano, antes de que se diera el debate, se habían salido Waldo Agüero, Alexánder Barrantes y Paola Nájera, pero sin relación con el debate sobre los agricultores.

Eso sí, cuando terminó el debate, regresaron al plenario Cisneros, Nájera, Barrantes y Agüero.

Aparte de Cambronero, también plantearon su solidaridad con los agricultores las diputadas independientes Johana Obando y Gloria Navas, así como Rocío Alfaro, Antonio Ortega y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Pedro Rojas, Monserrat Ruiz, Andrea Álvarez y Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Solo después de que Ariel Robles señaló que partidos cercanos al gobierno no habían manifestado su apoyo a los agricultores, fue que Carlos Andrés Robles, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), tomaron la palabra para decir que apoyaban al agro, pero no la presencia de agrupaciones como el FA en la marcha.

Adicionalmente, los legisladores manifestaron su apoyo al agricultor Roy Fallas, detenido por la Fuerza Pública frente a la Casa Presidencial, durante la manifestación.

Noticia en desarrollo