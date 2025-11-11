Sucesos

Gobierno confirma detención de un manifestante durante protestas de agricultores

Según el Ministerio de Seguridad, la persona será remitida a los tribunales de flagrancia

Por Sebastián Sánchez
Manifestación de Agricultores
11/11/2025 Una Manifestación de Agricultores del todo el país llego a casa presidencial, el disgusto es por el abandono del Agro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

