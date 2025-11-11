Gobierno confirma detención de un manifestante durante protestas de agricultores

11/11/2025 Una Manifestación de Agricultores del todo el país llego a casa presidencial, el disgusto es por el abandono del Agro. Foto Alonso Tenorio

El Ministerio de Seguridad Pública confirma que detuvo a un manifestante durante la marcha, de esta mañana de martes, contra el gobierno de Rodrigo Chaves. Se trata de Roy Fallas, vecino de Acosta y presidente del Comité Regional Central Central de las Ferias del Agricultor.

“Hoy en Casa Presidencial, al igual que en eventos anteriores, se ha controlado el ingreso de vehículos o maquinaria por un tema de seguridad y han realizado su manifestación. Como resultado final, lamentablemente, hay una persona aprehendida que estará siendo presentada a los tribunales de flagrancia”, dijo el viceministro de Seguridad, Erick Lacayo.

Este martes al mediodía frente a Casa Presidencial, en Zapote, se dio una marcha de los agricultores para exigir al gobierno de Rodrigo Chaves soluciones ante lo que consideran un abandono del sector.

11/11/2025 Una Manifestación de Agricultores del todo el país llego a casa presidencial, el disgusto es por el abandono del Agro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sin embargo, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y oficiales de la Fuerza Pública. La situación se produjo cuando un grupo de productores intentó acercar tractores hasta la entrada principal del recinto presidencial, pese a las advertencias de los agentes de seguridad.

Testigos en el lugar indicaron que uno de los manifestantes intentó avanzar con un tractor hacia el cordón policial, lo que provocó la rápida intervención de los oficiales.

En el forcejeo se dieron empujones y gritos, y finalmente varios policías redujeron y retiraron al manifestante, quien fue trasladado detenido por alterar el orden.

Detenciones a la fuerza y enfrentamientos entre agricultores y policía en Zapote

Fallas quedó en libertad horas después, según imágenes difundidas posteriormente.