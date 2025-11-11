Marcha de agricultores: enfrentamientos, tensión y un detenido frente a Casa Presidencial

Momentos de tensión se vivieron este martes al mediodía frente a Casa Presidencial, en Zapote en la marcha de los agricultores, cuando se registraron enfrentamientos entre manifestantes y oficiales de la Fuerza Pública durante la manifestación contra el Gobierno. Según imágenes en video, al menos una persona fue detenida en medio del incidente.

La situación se produjo cuando un grupo de productores intentó acercar tractores hasta la entrada principal del recinto presidencial, pese a las advertencias de los agentes de seguridad.

Testigos en el lugar indicaron que uno de los manifestantes intentó avanzar con un tractor hacia el cordón policial, lo que provocó la rápida intervención de los oficiales.

En el forcejeo se dieron empujones y gritos, y finalmente varios policías redujeron y retiraron al manifestante, quien fue trasladado detenido por alterar el orden.

Al momento de los hechos había una importante concentración de personas y vehículos agrícolas frente a Casa Presidencial.

La Fuerza Pública había desplegado desde primeras horas de la mañana un fuerte operativo de seguridad en la zona para controlar el ingreso de la caravana, que partió desde Cartago antes del amanecer y recorrió más de 20 kilómetros en protesta por lo que los agricultores califican como abandono del Gobierno hacia el sector agropecuario.

Un grupo de agricultores, congregados frente a Casa Presidencial, tuvieron un encontronazo con la Fuerza Pública pues, al parecer, no permitían el paso de los tractores. (Foto/Foto: Alonso Tenorio)

La movilización, que comenzó en Llano Grande de Cartago, reunió a más de 300 vehículos, entre tractores, camiones y maquinaria agrícola, lo que provocó congestión vial severa en la autopista Florencio del Castillo.

En el trayecto, los manifestantes fueron divididos por Tránsito en La Galera, permitiendo que solo parte de la caravana continuara hasta San José.

Los agricultores exigen al Ejecutivo políticas de apoyo a la producción nacional, precios justos, protección frente a importaciones desleales y una reestructuración de sus deudas. La marcha fue convocada por la Corporación Hortícola Nacional, la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (UNAG), la UPA Nacional y la UPIAV, bajo el lema “¡El campo costarricense se levanta!”.

Pese al incidente, la mayoría de los manifestantes permaneció de forma pacífica frente a Casa Presidencial, a la espera de una respuesta del Gobierno.