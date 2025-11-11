Cinco claves para entender marcha de agricultores contra el gobierno de Rodrigo Chaves

La marcha de agricultores este 11 de noviembre afectó el ingreso de vehículos procedentes de Cartago a la altura de Curridabat. Fotografía:

Este martes 11 de noviembre, agricultores de distintos puntos de Costa Rica salieron a las calles para exigir al gobierno de Rodrigo Chaves soluciones ante lo que consideran un abandono del sector.

La manifestación, convocada por varias organizaciones, avanzará a media mañana desde el Parque Central de San José hacia Casa Presidencial en Zapote.

Marcha de agricultores

Estas son seis claves para entender el trasfondo y las demandas de la movilización:

1. ¿Quiénes convocan la protesta?

La marcha es organizada por la Corporación Hortícola Nacional, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA), la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) y la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG).

Estas organizaciones agrupan a productores de arroz, hortalizas, frutas y otros rubros afectados por la caída de precios y las importaciones.

2. ¿Qué reclaman los agricultores?

El principal reclamo es lo que denominan un abandono institucional. Según voceros de los productores, el sector exige políticas reales de apoyo a la producción interna, precios justos, protección frente a importaciones que consideran desleales para sus costos productivos, reestructuración de deudas, acceso a créditos en condiciones mejores a las actuales y asistencia técnica e infraestructura para enfrentar los efectos del cambio climático en cultivos.

3. ¿Cuál es la ruta de la marcha?

La movilización está prevista que arranque poco después de las 9 a. m. en el Parque Central de San José rumbo a Casa Presidencial, en Zapote. Los organizadores aseguran que será una jornada pacífica para visibilizar la situación del agro costarricense.

Esta sería la ruta de marcha de agricultores hacia Casa Presidencial este 11 de noviembre. Fotografía. (Google Maps/Cortesía)

4. ¿Qué denuncian los productores?

Los agricultores aseguran que en Costa Rica ocurren hace meses importaciones masivas de arroz, cebolla, fresas, papaya y tomate mexicano. Según los organizadores, eso está afectando los precios locales y desplazando la producción nacional. También señalan falta de controles sanitarios en productos importados y contrabando de alimentos.

5. ¿Qué dicen los líderes del movimiento?

“Será una jornada de lucha y dignidad campesina, en defensa del derecho a producir y de la seguridad alimentaria del país”, dijo José Oviedo, representante del sector agropecuario. El dirigente llamó a la ciudadanía y a otros sectores a unirse a la causa.