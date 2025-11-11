El País

Arranca marcha de agricultores rumbo a Casa Presidencial: conductores deben buscar vías alternas para salir de Cartago

Agricultores marchan desde Cartago hasta Casa Presidencial en caravana de 300 vehículos que forma varios kilómetros de presa

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
Protesta de agricultores







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcha de agricultoresCosta Rica protesta agricultoresTránsito Cartago San JoséTortuguismo Agricultores
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.