Arranca marcha de agricultores rumbo a Casa Presidencial: conductores deben buscar vías alternas para salir de Cartago

Una caravana de más de 300 vehículos, entre tractores y camiones de transporte de productos agrícolas, avanza, la mañana de este martes, hacia Casa Presidencial, en Zapote, en una jornada de protesta convocada por grupos de agricultores. La manifestación provoca durante sus primeras horas una fuerte congestión vial a la salida de Cartago.

La movilización, que salió de Llano Grande de Cartago, poco después de las 4 a. m., genera fuerte afectación sobre la autopista Florencio del Castillo, donde la fila de vehículos supera los cuatro kilómetros, según reportes de tránsito.

Los productores marchan a paso lento en una procesión de tractores y maquinaria agrícola, lo que ha provocado presas severas en sectores como Llano Grande, La Angelina, Rancho Redondo, Tierra Blanca y a lo largo de la salida hacia San José.

Agricultores marchan con tractores desde Cartago hacia la Casa Presidencial, en Zapote, en protesta contra algunas políticas del Gobierno, provocando presas en Llano Grande y otras rutas del este del Valle Central, como en el sector de la Lima, a la salida de Cartago. Foto: (Keyna Calderón/Cortesía)

Los manifestantes calificaron la actividad como una “jornada de lucha y dignidad campesina”, en defensa del derecho a producir, vivir con justicia y mantener viva la agricultura nacional, así como garantizar la presencia de productos agrícolas costarricenses en la mesa de las familias.

El tránsito en la autopista Florencio del Castillo se mantiene con paso muy lento, por lo cual, los conductores deben buscar rutas alternas y planificar con antelación próximos desplazamientos hacia la capital.