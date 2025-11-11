Marcha de agricultores: Tránsito divide caravana en La Galera para evitar colapso vial en San José

Oficiales de la Policía de Tránsito intervinieron la mañana de este martes en La Galera, Curridabat, para ordenar la división de la caravana vehicular de agricultores procedente de Cartago que se dirige hacia Casa Presidencial, en Zapote.

La medida busca evitar un colapso total en la autopista Florencio del Castillo y el ingreso a San José.

Según confirmó la autoridad vial, los vehículos articulados y tractores deberán seguir una grúa escolta de Tránsito que los guiará directamente hasta Zapote, mientras que los vehículos livianos y de doble tracción podrán avanzar hasta la rotonda de San Pedro antes de dirigirse al punto final de la marcha.

Los oficiales advirtieron que, de no acatar las indicaciones, interrumpirían el avance de la movilización.

En el sitio se registró un momento de tensión cuando un productor fue detenido por intentar ingresar con su tractor hacia San Pedro; otros manifestantes intervinieron en su defensa, pero la situación no pasó a mayores.

Oficiales de tránsito detuvieron una columna vehicular de la marcha de agricultores este martes en el sector de La Galera en Curridabat. Fotografía: (Alonso Tenorio/Cortesía)

LEA MÁS: Cinco claves para entender marcha de agricultores contra el gobierno de Rodrigo Chaves

La caravana, integrada por más de 300 vehículos entre tractores, camiones y maquinaria agrícola, partió desde Llano Grande de Cartago poco después de las 4 a. m. rumbo a San José.

El desplazamiento a paso lento ha provocado severas presas en sectores como Llano Grande, La Angelina, Rancho Redondo, Tierra Blanca y toda la ruta por la autopista Florencio del Castillo, donde la fila de vehículos supera los cuatro kilómetros, según reportes de Tránsito.

La movilización forma parte de la marcha nacional de agricultores, convocada por diversos grupos del sector agropecuario para exigir al Gobierno precios justos, protección frente a importaciones, reestructuración de deudas y apoyo a la producción nacional.

Las autoridades de tránsito mantienen presencia en puntos estratégicos para regular el paso y prevenir incidentes, mientras los manifestantes avanzan hacia Casa Presidencial, donde esperan ser recibidos por representantes del Ejecutivo.