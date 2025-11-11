El País

Educadores se manifiestan en apoyo a agricultores: marchan hacia Casa Presidencial

Docentes también alzan la voz por ‘sus propias luchas’

Por Fernanda Matarrita Chaves
Cientos de educadores se manifiestan este 11 de noviembre en apoyo al sector agro.
Cientos de educadores se manifiestan este 11 de noviembre en apoyo al sector agro.







DocentesSECSector agro
Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

