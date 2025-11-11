Educadores se manifiestan en apoyo a agricultores: marchan hacia Casa Presidencial

(SEC para La Nación/SEC para La Nación)

Cientos de educadores se manifiestan este 11 de noviembre en apoyo al sector agro.

Cientos de docentes marchan hacia Casa Presidencial, en Zapote, en apoyo al sector agrícola que se manifiesta este 11 de noviembre para exigir al Gobierno modificar políticas públicas hacia el agro.

Integrantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) salieron desde el Parque Central, en San José, en apoyo a los agricultores que reclaman acciones concretas para frenar las importaciones masivas, reactivar la producción nacional y garantizar precios justos.

“Este es un llamado solidario que están realizando los sectores sociales y productivos del país en solidaridad con el sector agrícola del país”, comentó Yorgina Alvarado, secretaria general del SEC.

Alvarado afirmó que el sector agro está sufriendo una arremetida violenta y compleja que ha delimitado dramáticamente sus procesos de producción y la colocación de sus productos debido a la apertura de políticas de importación.

“(Están) debilitando lo nuestro y relegando esos sectores que día a día se han preocupado por llevar el alimento a nuestras mesas”, agregó.

Durante la manifestación, los docentes también aproveharon para reclamar por las carencias del magisterio. (SEC para La Nación/SEC para La Nación)

Alvarado estima que del SEC participan unas 3.000 personas y que hay educadores que llegaron desde Heredia, Cartago y Guanacaste. Durante la manifestación, los miembros del magisterio alzaron la voz por sus propias luchas.

Durante la caminata, el sector magisterial reclamó por incentivos y aumentos salariales que dicen no se han implementado, además, solicitan la transición de salario compuesto al global.

“Necesitamos sentarnos a hablar, a construir, Costa Rica es un país que se centró en la negociación y el diálogo para llegar a sus consensos más importantes.

“En este momento, lamentablemente, tenemos una posición de gobierno intransigente al diálogo, permeando esas posibilidades de acercamiento y una vez más lo hacemos ver”, agregó la secretaria del SEC, quien denunció que los programas de equidad para estudiantes vulnerables están siendo seriamente recortados.