Marcha de agricultores: Estos son los sitios donde se reporta congestión vial en la capital

Esta sería la ruta de marcha de agricultores hacia Casa Presidencial este 11 de noviembre. Fotografía.

La mañana de este martes, una caravana de más de 300 vehículos, entre tractores y camiones de transporte de productos agrícolas, inició su camino hacia Casa Presidencial, en Zapote, para exigir al gobierno de Rodrigo Chaves soluciones ante lo que consideran un abandono del sector.

La movilización arrancó poco después de las 9 a. m. en el Parque Central de San José, rumbo a Casa Presidencial, y también se reportó otra caravana que se desplazó desde la autopista Florencio del Castillo hacia el mismo destino.

Los organizadores aseguraron que se trata de una jornada pacífica con el objetivo de visibilizar la situación del agro costarricense.

Debido a la ruta que sigue la marcha, los puntos más críticos de congestión vial se ubican en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios, en el centro de San José, y frente al Ministerio de Hacienda y la Plaza de la Cultura, donde algunos tramos de la calle permanecen cerrados.

La congestión vial se extiende hasta la Circunvalación, en las cercanías de la Universidad de Costa Rica, así como en las inmediaciones del Parque Nicaragua, en Zapote, en dirección a Curridabat, y en la carretera frente al Registro Nacional de la Propiedad.

De acuerdo con reportes en plataformas digitales, también se registran presas desde Cartago hacia la capital, especialmente en la Florencio del Castillo en dirección a Plaza del Sol, por la ruta 2 y hacia la rotonda de Hacienda Vieja.

La mañana de este martes, oficiales de la Policía de Tránsito intervinieron en La Galera, Curridabat, para ordenar la división de la caravana vehicular de agricultores procedente de Cartago que se dirigía hacia Casa Presidencial.

Frente a Casa Presidencial, la calle permanece cerrada. La Nación constató que se restringe tanto el paso de vehículos como de transeúntes.