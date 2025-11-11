El País

Cámara de agricultura respalda marcha de productores y exige diálogo real con el Gobierno

Organización sectorial respaldó marcha de agricultores y pidió al Gobierno abrir un diálogo real para atender la crisis del sector agropecuario

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Manifestación de diversos factores contra el gobierno
Manifestación de diversos factores contra el gobierno (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cámara Nacional de AgriculturaCNAAMarcha de agricultoresAgro costarricenseImportaciones agrícolas
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.