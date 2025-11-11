Cámara de agricultura respalda marcha de productores y exige diálogo real con el Gobierno

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) manifestó este martes su respaldo a la marcha de agricultores que recorrió el centro de San José hasta Casa Presidencial, en Zapote, en protesta por la falta de apoyo del Gobierno al sector agropecuario.

En un comunicado oficial (CNAA-CP-013), la organización expresó su respaldo a las demandas de los productores, quienes reclaman políticas efectivas de apoyo a la producción nacional, precios justos, protección frente a importaciones desleales, reestructuración de deudas, acceso a crédito digno y programas para enfrentar la crisis climática.

La Cámara también criticó la ausencia de una política pública clara que reconozca la importancia del agro en la seguridad alimentaria, el empleo y el bienestar de las zonas rurales.

Arroceros a Rodrigo Chaves: "Hemos pedido diálogo y siempre nos ha cerrado las puertas, nos han tratado como delincuentes"

LEA MÁS: Marcha de agricultores: esto piden productores al gobierno

“Desde la Cámara Nacional de Agricultura respaldamos el derecho de las y los productores a manifestarse pacíficamente. Esperamos que este llamado sea escuchado con la seriedad que corresponde por las autoridades del Gobierno y que se abra un espacio real de diálogo que genere soluciones concretas y medibles de largo plazo”, afirmó Óscar Arias Moreira, presidente de la CNAA.

El documento añade que el tipo de cambio, la apertura comercial y la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y a la Alianza del Pacífico agravan la situación del agro nacional, al exponer a los productores a una competencia que consideran desleal.

La CNAA además destacó que el campo “sigue de pie y con las botas puestas” gracias al esfuerzo de miles de familias costarricenses que día a día producen los alimentos que llegan a las mesas del país, pero advirtió que la falta de condiciones justas podría poner en riesgo la sostenibilidad del sector.

La organización hizo un llamado directo al Gobierno y a las instituciones públicas para que adopten medidas urgentes que protejan la producción nacional y promuevan una política comercial equilibrada.

El pronunciamiento también se dirigió a los aspirantes a la presidencia de la República, instándolos a incorporar en sus programas de campaña una visión clara y sostenible para el desarrollo agrícola del país.

La CNAA agrupa a más de 50 organizaciones, cámaras y asociaciones vinculadas a la agricultura y la agroindustria, y desde hace décadas participa en el diálogo nacional sobre políticas de competitividad, comercio exterior y desarrollo rural.