Marcha de agricultores: esto piden productores al gobierno

Productores agrícolas de Costa Rica, que participan este martes en la llamada Marcha Nacional por la Defensa de la Producción Nacional y el Rescate del Campo Costarricense, exigen al Gobierno modificar políticas públicas hacia el agro, con acciones concretas para frenar las importaciones masivas, reactivar la producción nacional y garantizar precios justos.

La movilización, organizada bajo el lema “¡El campo costarricense se levanta!”, fue convocada por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, conformado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios (UPA Nacional) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Un documento oficial emitido esta mañana en conjunto por estas organizaciones plantea una lista de peticiones al Poder Ejecutivo, entre ellas:

Definir una política cambiaria que favorezca la producción nacional y fortalezca la competitividad de los productores.

que favorezca la producción nacional y fortalezca la competitividad de los productores. Suspender de inmediato la importación masiva y sin controles de productos agrícolas, que según los gremios ha afectado gravemente los precios internos y la rentabilidad del sector.

y sin controles de productos agrícolas, que según los gremios ha afectado gravemente los precios internos y la rentabilidad del sector. Detener la aplicación del Decreto de Trazabilidad (areteo) para los pequeños ganaderos, debido a las barreras tecnológicas y costos que enfrentan actualmente.

para los pequeños ganaderos, debido a las barreras tecnológicas y costos que enfrentan actualmente. Excluir a Costa Rica del Acuerdo Transpacífico (CPTPP) , al considerar que no ofrece ventajas reales de acceso a nuevos mercados ni diversificación exportadora.

, al considerar que no ofrece ventajas reales de acceso a nuevos mercados ni diversificación exportadora. Ejecutar acciones inmediatas de reactivación agropecuaria y agroindustrial, que garanticen condiciones de vida dignas para las familias rurales.

Entre las medidas prioritarias, los productores reclaman la aprobación del programa Fonarroz, destinado a respaldar financieramente a pequeños y medianos agricultores, así como el impulso del programa “Bono Costa Rica Hambre Cero”, para fortalecer la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables mediante el uso de fondos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

Parte de la caravana de tractores de productores venidos de Cartago a su paso por Curridabat rumbo a Casa Presidencial este 11 de noviembre. Fotografía: (Alonso Ten/Cortesía)

Reclamo por abandono institucional

Los gremios firmantes señalan que el país carece de una política de Estado que respalde la producción nacional y la soberanía alimentaria, lo que según ellos ha provocado el deterioro de las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales.

Además, en el escrito reprochan al Gobierno priorizar la importación de alimentos sin controles adecuados, lo que —aseguran— ha contribuido al “desmantelamiento del sector agropecuario costarricense”.

“El campo no puede seguir soportando una política económica que margina a los productores nacionales”, advierte el escrito, que fue suscrito por las cuatro organizaciones del llamado Grupo Liderazgo Agropecuario y distribuido este martes a los medios de comunicación.

Parte de la marcha partió en la madrugada desde Llano Grande de Cartago, con más de 300 vehículos entre tractores, camiones y maquinaria agrícola y avanza hacia Casa Presidencial, en Zapote.

Otro grupo de manifestantes inició su caravana a media mañana de este martes desde el Parque Central, en San José.

Los agricultores piden ser escuchados y que sus demandas sean incorporadas a la Agenda País, como parte de una estrategia para frenar el abandono del campo y promover la autosuficiencia alimentaria.