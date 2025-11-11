Álvaro Ramos ofrece derogar el decreto de areteo en el ganado

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, anunció que, de llegar a la Presidencia, derogará el decreto de areteo al considerar que ha generado distorsiones que afectan especialmente a los pequeños y medianos ganaderos.

Ramos aseguró que su primer paso será instalar una mesa de diálogo con productores, representantes de la industria y autoridades sanitarias para diseñar un nuevo sistema de trazabilidad y areteo que sea funcional en campo, proporcional y que genere confianza en los mercados.

“El decreto actual abrió espacio a la informalidad y encareció el cumplimiento para quien sí hace las cosas bien. Lo vamos a derogar e iniciar un diálogo real con el sector para construir un esquema moderno y justo: trazabilidad total, sí, pero con acompañamiento técnico, digitalización gradual y apoyo al pequeño y mediano productor”, señaló Ramos.

El decreto vigente fue promulgado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en el que se ordenó colocar aretes electrónicos en el ganado bovino para garantizar la trazabilidad de los animales.

El proyecto tiene el propósito de combatir el contrabando y fortalecer las exportaciones. La colocación de los dispositivos se inició en agosto del 2024, liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El dispositivo electrónico, conocido como “arete botón”, se coloca en una de las orejas del animal y está acompañado de un identificador visual que incluye el número individual del ejemplar (últimos cuatro dígitos de su código) y el registro del país.

El decreto ha sido criticado por algunos ganaderos, quienes en noviembre del 2024 se enfrentaron al presidente Chaves.