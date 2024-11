Ganaderos expresan a Rodrigo Chaves molestia por aretes electrónicos para ganado

Un grupo de ganaderos manifestó este viernes su inconformidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la orden gubernamental de colocar aretes electrónicos en el ganado bovino para garantizar la trazabilidad de los animales. Los empresarios se le acercaron al gobernante durante su visita al cantón de Los Chiles, Alajuela.

Uno de los ganaderos le dijo al mandatario que necesitan una reforma legal. Ante esto, Chaves respondió: “Vea, a mí lo que me dicen nada más –y yo porque soy amigo suyo se lo voy a decir viéndolo a la cara– es que los únicos que no quieren areteo es la gente que está trayendo ganado de Nicaragua”.

Otro ganadero alegó que el 85% de los pequeños y medianos productores no soportarán la medida y optarán por la desobediencia. A él, Chaves le respondió: “Entonces, ¿sabe qué? En la desobediencia, ahí nos vemos, en la cárcel” y de inmediato le agregó: “A mí no me amenaza” y se alejó de ellos.

El proyecto para implementar el sistema obligatorio de rastreo y monitoreo del ganado bovino surgió a partir de un decreto firmado por el presidente Chaves en enero de este año con el propósito de combatir el contrabando y fortalecer las exportaciones. La colocación de los dispositivos se inició en agosto y es liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El dispositivo electrónico, conocido como “arete botón”, se coloca en una de las orejas del animal y está acompañado de un identificador visual que incluye el número individual del ejemplar (últimos cuatro dígitos de su código) y el registro del país.

El costo promedio de cada dispositivo para la trazabilidad, que incluye un botón electrónico y un arete de identificación, es de $2, según declaró en enero a La Nación, cuando se oficializó el decreto, Ángela Jaramillo, gerente comercial de Gentra, empresa especializada en aplicaciones y sistemas de identificación y pesaje animal.

La Nación contactó a la Corporación Ganadera (Corfoga) para consultar los motivos del malestar de los ganaderos respecto a la colocación de aretes electrónicos, así como a Casa Presidencial para conocer su postura al respecto, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuestas.

La colocación de los aretes se inició en 85.000 reses de micros y pequeños ganaderos y está a cargo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Osvaldo Artavia, presidente ejecutivo de la entidad indicó, durante el acto de oficialización del sistema de trazabilidad, en enero, que para esto se invirtieron ¢360 millones en la adquisición de 170.000 aretes.

Durante su visita a Los Chiles, el mandatario fue abordado por un grupo de ganaderos que le expresó su descontento con la colocación de los aretes electrónicos en el ganado bovino nacional. (Foto: tomada de video de Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Rodolfo Wing Ching, ingeniero agrónomo especialista en ganadería, explicó a La Nación en enero que la trazabilidad garantiza un mayor control y seguridad para los consumidores, productores, industria e intermediarios en la comercialización, ya que permite conocer el origen del semoviente, las prácticas sanitarias aplicadas y el manejo.

La Corporación Ganadera (Corfoga) ha dicho que la trazabilidad en el ganado es un proceso que requiere aplicación urgente ante las exigencias de los mercados nacional e internacional que responden a las demandas de los consumidores que buscan información sobre los productos lácteos y cárnicos.

Este sistema, según Corfoga, ayudará al control del contrabando y robo de ganado, además del seguimiento sanitario y de los registros productivos.