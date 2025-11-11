El País

Agricultores marcharon contra el gobierno de Rodrigo Chaves para denunciar abandono del agro y exigir reformas urgentes

Cientos de agricultores marcharon para exigir al Gobierno políticas que respalden la producción nacional

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Manifestación de Agricultores
Agricultores marcharon con tractores y maquinaria por San José durante la Marcha Nacional por la Defensa de la Producción Nacional. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AgricultoresMarchaMarcha Nacional de Agricultores por la Defensa de la Producción Nacional y el Rescate del Campo CostarricenseCasa Presidencial
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.