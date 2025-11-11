Agricultores marcharon contra el gobierno de Rodrigo Chaves para denunciar abandono del agro y exigir reformas urgentes

Agricultores marcharon con tractores y maquinaria por San José durante la Marcha Nacional por la Defensa de la Producción Nacional. Foto Alonso Tenorio

Productores agrícolas de todo el país abarrotaron las calles de la capital, durante la Marcha Nacional de Agricultores por la Defensa de la Producción Nacional y el Rescate del Campo Costarricense, con el objetivo de exigirle al gobierno de Rodrigo Chaves la modificación de las políticas públicas dirigidas al sector y denunciar el abandono institucional.

Los gremios sostienen que el país carece de una política de Estado que respalde la producción nacional y la soberanía alimentaria, lo que —aseguran— ha provocado el deterioro de las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales.

Además, critican que el Gobierno prioriza la importación de alimentos sin controles adecuados, lo cual, según señalan, ha contribuido al “desmantelamiento del sector agropecuario costarricense”.

Participación multitudinaria

Desde las 4 a. m., en Llano Grande de Cartago, salieron cerca de 300 vehículos entre tractores, camiones y maquinaria agrícola.

Otro grupo, conformado por organizaciones sociales, sindicales, políticas y universitarias, inició su caravana a media mañana desde el Parque Central de San José.

Organizaciones sociales, sindicales, políticas y universitarias particparon de la marcha por la defensa del agro.Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además, cientos de docentes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) se unieron a la marcha. Según Yorgina Alvarado, secretaria general del gremio, participaron al menos 3.000 personas que viajaron desde Heredia, Cartago y Guanacaste para apoyar a los agricultores.

La movilización fue convocada por el Grupo de Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN) y la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG).

También formaron parte la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios (UPA Nacional) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

La marcha en defensa del agro movilización fue convocada por el Grupo de Liderazgo del Sector Agropecuario. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Qué exigen los agricultores?

En un documento oficial emitido en conjunto por las organizaciones participantes, plantearon una lista de peticiones al Poder Ejecutivo. Entre ellas, solicitaron la definición de una política cambiaria que favorezca la producción nacional y fortalezca la competitividad del sector.

También pidieron la suspensión de la importación masiva y sin controles de productos agrícolas, que, según los gremios, ha afectado gravemente los precios internos y la rentabilidad de los productores.

Los agricultores exigen políticas que respalden la producción nacional y frenen el abandono del sector agropecuario.Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Señalaron que desde hace meses se registran importaciones masivas de arroz, cebolla, fresas, papaya y tomate mexicano, lo que —afirmaron— está afectando los precios locales y desplazando la producción nacional. Denunciaron falta de controles sanitarios en productos importados y la presencia de contrabando de alimentos.

Exigieron la detención de la aplicación del Decreto de Trazabilidad (areteo) para los pequeños ganaderos, debido a las barreras tecnológicas y los costos que enfrentan actualmente.

Los productores plantearon, además, la necesidad de ejecutar acciones inmediatas de reactivación agropecuaria y agroindustrial que garanticen condiciones de vida dignas para las familias rurales.

Solicitaron, también, la aprobación del programa Fonarroz, destinado a respaldar financieramente a pequeños y medianos productores. Además, pidieron al Ejecutivo impulsar el programa “Bono Costa Rica Hambre Cero”, para fortalecer la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables mediante el uso de fondos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Los agricultores piden al Gobierno desarrollar una política pública clara que reconozca la importancia del agro en la seguridad alimentaria, el empleo y el bienestar de las zonas rurales.Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los gremios exigieron que estas demandas sean incorporadas a la Agenda País, como parte de una estrategia para frenar el abandono del campo y promover la autosuficiencia alimentaria.

Por su parte, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) manifestó su apoyo a la marcha y respaldó las demandas realizadas por los productores. El ente criticó la ausencia de una política pública clara que reconozca la importancia del agro en la seguridad alimentaria, el empleo y el bienestar de las zonas rurales.

Su pronunciamiento también se dirigió a los aspirantes a la presidencia de la República, instándolos a incorporar en sus programas de campaña una visión clara y sostenible para el desarrollo agrícola del país.

A las 6 p. m. el Gobierno de Rodrigo Chaves no se había pronunciado sobre los reclamos.

Tensiones y enfrentamientos

Vehículos articulados y tractores siguieron una grúa escolta de Tránsito que los guió por una ruta alterna hasta Zapote. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los productores avanzaron a paso lento en una procesión de tractores y maquinaria agrícola, lo que provocó presas severas en sectores como Llano Grande, La Angelina, Rancho Redondo, Tierra Blanca y en distintos puntos de la ruta hacia San José.

Al llegar a La Galera, en Curridabat, la caravana fue detenida por la Policía de Tránsito y dividida en dos grupos, con el fin de evitar un colapso en la autopista Florencio del Castillo y en el ingreso a la capital.

Los vehículos articulados y tractores siguieron una grúa escolta de Tránsito que los encabezó por una ruta alterna hasta Zapote, mientras que los vehículos livianos y de doble tracción avanzaron hasta la rotonda de San Pedro antes de dirigirse hacia Zapote.

Los tractores venidos de Cartago debieron tomar una ruta distinta a otros vehículos participantes en la manifestación. Los "chapulines" fueron guiados por Policía de Tránsito a través de Curridabat rumbo a Zapote. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una vez que la multitud llegó frente a Casa Presidencial, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y oficiales de la Fuerza Pública.

La situación se produjo cuando un grupo de productores intentó acercar tractores hasta la entrada principal del recinto presidencial, pese a las advertencias policiales.

Un grupo de agricultores, congregados frente a Casa Presidencial, tuvieron un encontronazo con la Fuerza Pública pues, al parecer, no permitían el paso de los tractores. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Testigos en el lugar señalaron que uno de los manifestantes intentó avanzar con un tractor hacia el cordón policial, lo que provocó la intervención inmediata de los oficiales.

En el forcejeo se produjeron empujones y gritos, y finalmente varios policías lo detuvieron. Fue identificado como Roy Fallas, vecino de Acosta y presidente del Comité Regional Central Central de las Ferias del Agricultor.

El viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, afirmó que la prohibición del ingreso de vehículos o maquinaria frente a Casa Presidencial respondió, como en otras marchas, a un tema de seguridad.

Señaló que el agricultor detenido fue presentado ante los Tribunales de Flagrancia. A las 4:10 p.m., La Nación verificó que Fallas fue liberado.