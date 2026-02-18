Política

Jueza de apelación penal elegida como nueva magistrada suplente de Sala Tercera

En nueva jornada de votación, los diputados solamente lograron designar a una persona, en tres rondas

Por Aarón Sequeira
Helena Ulloa magistrada
Helena Ulloa Ramírez fue elegida por los diputados como magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. (Asamblea /La Nación)







Magistrada suplenteElección de magistradosSala TerceraCorte Suprema de Justicia
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

