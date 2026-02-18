Jueza de apelación penal elegida como nueva magistrada suplente de Sala Tercera

Helena Ulloa Ramírez fue elegida por los diputados como magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados eligieron este martes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, a una nueva magistrada suplente para la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de la jueza Helena Ulloa Ramírez, de 58 años, quien desde el 2015 y hasta la fecha es titular en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, donde funge como coordinadora desde el 2023. Ulloa recibió 40 votos para ser elegida como magistrada.

La profesional es experta en Ciencias Penales, en Derecho Penal y en Tutela Judicial Jurisdiccional de los Derechos. Entre sus atestados destaca como egresada de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica.

Antes de ser titular en el Tribunal de Apelación de Sentencia Juvenil, laboró en el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, y como jueza de apelación de sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José.

Adicionalmente, fue letrada en propiedad en la Sala Tercera, entre 1997 y el 2011, así como letrada interina en la Sala Constitucional, entre 1995 y 1997. También fue agente fiscal del Ministerio Público, entre 1993 y 1994.

La escogencia de la nueva magistrada se dio en la primera de tres rondas de votación, en una segunda jornada destinada por la Presidencia Legislativa para la escogencia de las magistraturas suplentes del Tribunal de Casación Penal.

A pesar de que se realizaron dos rondas adicionales de votación, luego de que ninguno de los candidatos obtuvo 38 votos, se suspendió el proceso, para que los jefes de las fracciones legislativas pudieran definir una nueva fecha, en coordinación con el jerarca legislativo, Rodrigo Arias.

El Congreso tiene pendiente la escogencia de cinco suplencias para ese alto tribunal, de las cuales ya seleccionó una la semana pasada: la jueza Rosa María Acón Ng, quien ya había ejercido como magistrada suplente entre el 2021 y el 2025.

Precisamente, este martes a las 3 p. m., Acón fue juramentada como nueva magistrada suplente. En el caso de Ulloa, su juramentación se realizará el próximo jueves 19 de febrero, en la sesión del plenario legislativo, a las 3 p. m.