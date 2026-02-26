Política

Diputados recomiendan estas 9 personas para ser magistrados suplentes de la Sala Constitucional

Comisión de Nombramientos remitirá lista con cinco hombres y cuatro mujeres al plenario de la Asamblea Legislativa

Por Aarón Sequeira
Suplentes de la Sala Constitucional
La diputada Alejandra Larios, del PLN, preside la Comisión de Nombramientos donde, este miércoles, se escogieron las nueve candidaturas a magistrado suplente de la sala Constitucional que irán a consideración del plenario legislativo. (Rafael Pacheco/Asamblea Legislativa/La Nación)







Magistrados suplentesSala ConstitucionalComisión de Nombramientos
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

