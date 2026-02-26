Diputados recomiendan estas 9 personas para ser magistrados suplentes de la Sala Constitucional

La diputada Alejandra Larios, del PLN, preside la Comisión de Nombramientos donde, este miércoles, se escogieron las nueve candidaturas a magistrado suplente de la sala Constitucional que irán a consideración del plenario legislativo.

Los diputados de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa escogieron, este miércoles por la noche, los nombres de los nueve candidatos a las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional que recomendarán para su elección en el plenario del Congreso.

Se trata de cinco hombres y cuatro mujeres. Los nombres son Mauricio Chacón Jiménez, Kattia Araya Zúñiga, Alexandra Alvarado Paniagua, Fernando Lara Gamboa, Aracelly Pacheco Salazar, Abraham Sequeira Morales, Songhay White Curling, Roberto Garita Navarro y Jorge Isaac Solano Aguilar.

Para la designación de los postulados al plenario se tuvieron que realizar dos rondas de votación, pues en la primera solamente se eligieron siete candidaturas, por lo que hacían falta dos nombres para completar la nómina de nueve aspirantes.

En la votación de este miércoles en la comisión, estuvieron Alejandra Larios, como presidenta del órgano, y Carlos Andrés Robles, como secretario. Además, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista; Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), y Pilar Cisneros, del partido de gobierno.

El tribunal constitucional está sin magistrados suplentes desde el 16 de diciembre, pues a esa fecha no se habían realizado los trámites para la designación de los jueces en la Asamblea Legislativa, debido a que Nombramientos tenía en primer lugar el expediente sobre la elección de los suplentes de la Sala Tercera.

Aunque los magistrados constitucionales hicieron llamados a los diputados para que corrieran con el nombramiento de los suplentes, los congresistas rechazaron las presiones, pues enfatizaron que se debía realizar el necesario procedimiento de entrevistas.

En el caso de los magistrados de Casación Penal, ya la Asamblea nombró dos de los cinco que tiene pendientes, y también fueron ya juramentadas esas magistradas. Se trata de Rosa María Acón Ng y Helena Ulloa Ramírez.

Este miércoles, más temprano, el plenario realizó dos rondas de votación para elegir las magistraturas faltantes; sin embargo, ninguno de los candidatos logró los votos necesarios para la designación. El que más votos tuvo fue Randall Peraza, con 30 apoyos en la segunda ronda, pero no fue suficiente.

La Constitución Política establece que la designación de magistrados para las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia se debe realizar por mayoría calificada de la Asamblea, es decir, 38 diputados.

En el caso de las suplencias de los diferentes tribunales, el periodo de la magistratura es la mitad que el de los propietarios, es decir, cuatro años.

En el caso de los suplentes, la reelección no es automática, sino que el Congreso debe seleccionarlos con base en una lista de postulantes presentados por la Corte Plena.