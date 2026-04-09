Política

Diputados deciden cuál será su último día de trabajo de este periodo legislativo

Propuesta de los jefes de fracción es sesionar dos días, mañana y tarde, el día de cierre de la labor parlamentaria

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Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
A los diputados solo les quedan 10 días para realizar sesiones en el plenario de la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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