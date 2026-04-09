Diputados deciden cuál será su último día de trabajo de este periodo legislativo

A los diputados solo les quedan 10 días para realizar sesiones en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Los jefes de las fracciones políticas decidieron este jueves, durante su reunión semanal, cuál será el último día de trabajo de este periodo legislativo.

Aunque el cierre del trabajo es oficialmente el jueves 30 de abril, la decisión de los voceros parlamentarios es que las últimas sesiones se hagan el martes 28 de abril, a doble sesión, mañana y tarde.

La propuesta, avalada por las diferentes bancadas, es trabajar doble también el lunes 27, es decir, con una sesión matutina y otra en la tarde.

El acuerdo de los jefes legislativos es que, si para ese momento todavía está pendiente la elección de magistrados suplentes de las salas Tercera y Constitucional, se realizarían rondas de votación esos días por la mañana.

La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, concordó en la necesidad de dejar claro cuándo serán las últimas sesiones del plenario, porque la administración está solicitando claridad sobre cuándo dejarán libres las oficinas los legisladores salientes para empezar a preparar la entrada de los futuros congresistas.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, indicó que precisamente la idea es que la gerencia general tenga dos días, miércoles y jueves, para preparar todo lo necesario para la sesión del 1.º de mayo en que iniciarán funciones los nuevos diputados.

Además, el jefe de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, puntualizó que, al realizar doble sesión esos dos días, están reponiendo las que habrían correspondido a las dos últimas jornadas de la cuarta legislatura (2025-2026).

En medio de la construcción de ese acuerdo, el independiente Gilberth Jiménez clamó a las jefaturas de fracción que se destine al menos una sesión para avanzar en la lista de proyectos de ley relacionados con los temas de seguridad que están en el orden del día.

El exliberacionista señaló que hay cerca de 50 expedientes relacionados con esos temas y dijo que se podrían tramitar, incluso un viernes.

No obstante, el presidente legislativo indicó que, para eso, se debería revisar primero la lista de iniciativas legales que podrían discutirse.