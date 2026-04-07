Tienen fecha límite: el 1.° de mayo deja a más de 100 asesores sin certeza laboral

El cambio en la composición de la Asamblea Legislativa tras las elecciones de 2026 también impacta a los asesores que trabajaron con diputados salientes.

La salida de varios partidos de la Asamblea Legislativa tras las elecciones de 2026 no solo marca el final del periodo para decenas de diputados. También abre una etapa de incertidumbre para los equipos de asesores que trabajaron en esas fracciones durante el cuatrienio legislativo 2022-2026.

Datos de la Gerencia General del Congreso muestran que actualmente hay 364 asesores vinculados a despachos de partidos o diputaciones, de los cuales al menos 161 no tendrían continuidad en el periodo 2026-2030.

Este grupo incluye tanto asesores de confianza como funcionarios administrativos asignados temporalmente a los despachos.

Con el nuevo Congreso que asumirá funciones el 1.° de mayo, agrupaciones como Nueva República, el Partido Liberal Progresista (PLP), el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y las diputaciones independientes quedarán fuera del Parlamento. Otras reducirán significativamente su representación, como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Aunque los datos permiten dimensionar el impacto del cambio político en la Asamblea, se trata de un cálculo estimado. En la práctica, algunos asesores podrían mantenerse en sus puestos, ser reubicados dentro del Congreso o trasladarse a otras fracciones en el nuevo periodo legislativo.

Equipos completos que desaparecen

Cada diputado cuenta con equipos de entre cuatro y seis personas, integrados por asesores especializados, asistentes y personal de apoyo. Por eso, la salida de una curul no implica únicamente la pérdida de un legislador, sino la desarticulación de estructuras de trabajo político y técnico.

En el caso de Nueva República, el impacto es particularmente visible. Actualmente, la fracción cuenta con 37 colaboradores entre asesores de fracción y despachos.

El director de prensa de esa bancada, Juan Diego López, aseguró que deberá buscar nuevas oportunidades laborales fuera del Congreso, al igual que sus compañeros.

“Gracias a Dios, tal vez por mi experiencia y por mi conocimiento en medios de comunicación y mi paso por medios de comunicación, ya estoy manejando algunas opciones. Pero, igual que todos los demás, a buscar trabajo”, afirmó.

El panorama se repite en otras agrupaciones que no continuarán en el próximo periodo. José Solano, jefe de asesores del PLP, señaló que el resultado electoral obliga a replantear el futuro profesional del equipo.

“Eso nos obliga, no solo a mí, sino a todo el grupo de asesores, a buscar futuro profesional y laboral. Estamos en una etapa de transición buscando oportunidades dentro y fuera de la institución”, indicó.

Actualmente, la fracción liberal cuenta con alrededor de 15 asesores entre el equipo de fracción y los dos despachos que conforman la bancada.

En el caso del PUSC, el impacto no responde a una desaparición total, sino a una reducción drástica de su estructura legislativa. Según los datos de la Gerencia General del Congreso, 65 personas están actualmente vinculadas a los despachos y equipo de fracción.

Tras los resultados electorales, la agrupación contará con una sola diputación en el próximo periodo. Esto implica que la mayor parte de ese personal, 60 colaboradores , no tendrán continuidad directa, ya que un único despacho suele operar con equipos de alrededor de cinco personas.

La situación también alcanza a las diputaciones independientes cuyos equipos de trabajo dependen directamente de cada despacho. En estos casos, 38 asesores conforman estos equipos.

Por su parte, en el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), el impacto será más acotado. Según los registros de la Asamblea Legislativa, 122 personas conforman los despachos y equipo de fracción verdiblanca, que actualmente cuenta con 18 diputados. Para el próximo periodo, la agrupación reducirá su representación a 17 curules.

En términos prácticos, la pérdida de una diputación supone la salida de un equipo completo de trabajo, estimado en alrededor de cinco asesores entre personal especializado y asistentes.

Reacomodo dentro del oficialismo

Aunque el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) no tendrá representación formal en el próximo periodo legislativo, la situación de sus asesores no es uniforme. Según datos de la Gerencia General, 51 personas están vinculadas a despachos y equipo de fracción asociados a este bloque político.

No obstante, ocho de los nueve diputados oficialistas que llegaron al Congreso bajo la bandera del PPSD se separaron posteriormente del partido y ahora forman parte del bloque que respaldará al Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que contará con una mayoría legislativa de 31 diputados.

Este reacomodo político abre la posibilidad de que una parte de los asesores vinculados a esos despachos se mantenga dentro de la Asamblea, mediante su eventual incorporación a la nueva estructura oficialista.

No obstante, el escenario es distinto para el equipo de la diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD. En ese caso, sus cinco asesores no tendrían continuidad directa en la próxima Asamblea, al no formar parte del bloque oficialista.

Edgar Gallardo, asesor de Alpízar, señaló que, ante este panorama, su intención es retomar su carrera profesional fuera del Congreso.

“Actualmente, quiero enfocarme en mi parte profesional como ingeniero. Estaría buscando opciones en la empresa privada, especialmente en temas de manufactura o mantenimiento en zona franca”, comentó.

No todos quedarán fuera del Congreso

No obstante, el dato de las 161 personas no implica que todos perderán su trabajo. El registro también incluye 35 funcionarios “destacados”, es decir, personal administrativo de planta asignado temporalmente a despachos legislativos.

Además, se identifican 6 funcionarios con permiso sin goce salarial, lo que evidencia que no todas las personas incluidas en los datos corresponden a asesores activos bajo condiciones laborales ordinarias.

Esto significa que, aunque dejarán de trabajar con determinados diputados o fracciones, no necesariamente quedarán desempleados, ya que pueden ser reubicados dentro de la estructura administrativa del Congreso.