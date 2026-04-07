Política

Tienen fecha límite: el 1.° de mayo deja a más de 100 asesores sin certeza laboral

Salida de partidos y reducción de curules desarma equipos completos, aunque parte del personal podría reubicarse

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
El cambio en la composición de la Asamblea Legislativa tras las elecciones de 2026 también impacta a los asesores que trabajaron con diputados salientes. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asamblea LegislativaAsesores políticosCongresoPartidos Políticos
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.