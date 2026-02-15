Revista Dominical

Álvaro Ramírez del PLN: ‘La fracción del PLN se va a mantener unida hasta el final’

El futuro jefe de fracción del Liberación Nacional aseguró que su objetivo es demostrar que se puede hacer política por la vía del diálogo y afirmó que Álvaro Ramos ‘tiene pólvora para mucho más’

Por Roger Bolaños Vargas

Del Partido Liberación Nacional (PLN) lo que más se ha dicho en los últimos procesos electorales ha sido la necesidad de renovación. Lo que eso signifique en asuntos ideológicos y en términos prácticos queda en manos del observador, pero la agrupación mostró su resiliencia y flexibilidad en el último proceso electoral, con Álvaro Ramos como candidato.








Roger Bolaños Vargas

