Álvaro Ramírez del PLN: ‘La fracción del PLN se va a mantener unida hasta el final’

Del Partido Liberación Nacional (PLN) lo que más se ha dicho en los últimos procesos electorales ha sido la necesidad de renovación. Lo que eso signifique en asuntos ideológicos y en términos prácticos queda en manos del observador, pero la agrupación mostró su resiliencia y flexibilidad en el último proceso electoral, con Álvaro Ramos como candidato.

Ahora, el PLN tendrá la segunda fracción legislativa (17 escaños) ante un oficialismo fortalecido con mayoría de 31 diputados. Álvaro Ramírez, primer lugar por San José, afronta el reto de liderar a una bancada que tiene que devolver confianza a sus votantes a la vez que marca un camino propio. Ya ha tenido que atajar sus primeras emergencias: esta semana, tras el polémico despido del diputado liberacionista Óscar Izquierdo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), corrió a defenderlo y nombrarlo jefe de asesores de la próxima bancada.

Revista Dominical conversó con el diputado electo sobre sus posturas ante temas de interés y la situación política del país. Le ofrecemos un extracto de la entrevista, así como la conversación completa en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

— Después de todo el ajetreo, ¿cómo se siente? ¿Cuáles son sus sensaciones?

— Bueno, la sensación es que hicimos una tarea a conciencia de defender los valores y de proponerle al país una alternativa renovada de un liderazgo que es respetuoso como el de Álvaro Ramos, una persona que no insultó absolutamente a nadie durante todo el proceso electoral, que siempre se enfocó en proponer soluciones, una persona preparada, valiente y muy honesta.

“Les ofrecimos a los costarricenses una alternativa y sentimos satisfacción de que, aunque no logramos el resultado al final, más de 800.000 costarricenses creyeron en la propuesta de un Álvaro Ramos y ese es el mejor resultado electoral del partido desde el 2010.

“Es un resultado que demuestra esa convicción de que es a través de la política decente, del diálogo respetuoso, del respeto por los valores democráticos, que nosotros podemos construir soluciones en Costa Rica. Nos satisface el apoyo que se le dio a don Álvaro y ese apoyo se refleja también en una fracción significativa que va a llevar a la Asamblea esos valores y esas propuestas que hicimos en campaña”.

Álvaro Ramos fue electo por sus compañeros como jefe de fracción del PLN a partir del próximo 1.° de mayo. (Jose Cordero/La Nación)

— El PLN sigue fuerte, sigue con 17 diputaciones, sacó diputados en todas las provincias. ¿Qué han conversado con los diputados electos y cómo se ven hacia el futuro?

— Claro, esa fue una reunión en la que además participó también don Álvaro Ramos y fue muy importante para alinear las expectativas del trabajo legislativo con el propósito y las banderas que don Álvaro levantó en la campaña.

“Nosotros vamos a ser consecuentes con lo que ofrecimos en la campaña y vamos a llevar esos mismos valores que don Álvaro demostró al trabajo legislativo. Creo que fue un buen ejercicio para unir más a la fracción.

“El nombramiento tanto mío como jefe de fracción, como de la subjefa de fracción, Iztarú Alfaro, se hicieron de manera unánime, lo cual demuestra también que es una fracción que está cohesionada.

“Vamos a defender la democracia y vamos a evitar, porque tenemos los votos junto con otros partidos de oposición, que se toque la libertad de los costarricenses o de que se cambie la Constitución para alterar la relación entre los poderes públicos o introducir ideas como la reelección indefinida de un presidente. Esas cosas son amenazas directas a la democracia y no lo vamos a permitir.

“Pero además queremos ser una fracción propositiva. No se trata solamente de bloquear las cosas que pueden ser dañinas, sino también de proponer las que creemos que son necesarias. Estamos trabajando para llevar a la mesa propuestas concretas. Nosotros creemos en la construcción de una alianza, de un bloque democrático en la Asamblea con partidos que tengamos una agenda afín.

“La clave es la construcción de una agenda donde podamos incluir temas de seguridad, educación, salud, cómo mejoramos la infraestructura nacional, cómo mejoramos el acceso del productor agroalimentario a mejores servicios para que podamos fortalecer ese sector y darle alfombra roja al agro como se ofreció en campaña”.

En la fotografía de enero del 2025 Álvaro Ramírez aparece junto a Álvaro Ramos, quien lo eligió para encabezar la papeleta del PLN en San José. Atrás de ellos, con un pañuelo verde, la futura subjefa de fracción liberacionista, Iztarú Alfaro. (Lucía Astorga/Lucía Astorga)

— Saltó la propuesta que hizo el Frente Amplio de firmar un documento que va en ese sentido. Uds. se pronunciaron, pero me gustaría que nos comente si está de acuerdo con esa carta, si como jefe de fracción la piensa firmar y si piensa reunirse con el Frente Amplio. ¿Cómo evalúa la relación con la tercera bancada más grande?

— Nosotros en la campaña hablamos de esto mismo. Desde la campaña hablamos de la construcción de esa alianza parlamentaria. Desde hace rato venimos ofreciendo esa posibilidad al resto de las fracciones porque estamos convencidos de que este país tenemos que sacarlo entre todas y todos.

“Ningún partido puede hacer la tarea de resolver los problemas solo, y ningún poder del Estado lo puede hacer solo. Tenemos que buscar la forma de tender puentes, a diferencia de lo que ha venido haciendo este gobierno que es quemar puentes.

“Quemar puentes nos lleva al estancamiento, a la polarización y al conflicto. Construir puentes nos tiene que llevar a las soluciones y a la innovación en cómo resolveremos los problemas de Costa Rica. Entonces, coincidimos con los puntos que el Frente Amplio incluyó en su propuesta.

“Esos son puntos en los que hemos estado de acuerdo prácticamente todos los partidos y se notó en los debates (...) y muchos de los que estuvieron en la contienda coincidieron en que el levantamiento de libertades o de garantías individuales es una mala idea y que es un pretexto que puede ser muy peligroso para otras cosas.

Claudia Dobles y Álvaro Ramírez mantuvieron una reunión la tarde del 7 de febrero. (Cortesía/Cortesía)

“Pero nos parece que la agenda tiene que ser más amplia, que tiene que haber temas propositivos, no solo aquellos en los que no estamos de acuerdo, sino también aquellos en los que sí vamos a trabajar juntos para construir.

“Por ejemplo, para mencionar uno muy concreto, don Álvaro Ramos habló del gran problema que tiene la familia costarricense de sobreendeudamiento. Las familias y las empresas están sobreendeudadas y ahí estamos viviendo la situación del gota a gota y más de 600.000 personas que están en cobro judicial.

“Tenemos que aliviarle la carga financiera a las familias, ayudarle al productor agropecuario, mejorar la calidad de la educación, tenemos que abordar el tema de la inseguridad.

“Lo que hemos dicho a quienes nos han preguntado sobre la propuesta Frente Amplio es que, por supuesto que nos parece que esos son puntos en donde estamos todos de acuerdo, pero nos parece que tiene que haber una agenda más amplia y que sea una agenda también positiva, para demostrarle a los costarricenses que la democracia es el camino para resolver problemas”.

Álvaro Ramírez confía en que su fracción se va a mantener unida durante los próximos cuatro años. (Alonso Tenorio/Atenorio)

— Evidentemente este documento del FA fue un primer movimiento de parte de ellos, pero ustedes, ¿también harán un movimiento de acercarse con los líderes del FA?

— Sí, de hecho ya hemos tenido mucho contacto durante la campaña, con ellos y con los líderes de la mayoría de las fracciones, y ese proceso de acercamiento va a ser con todas las fracciones, incluyendo el oficialismo.

“No le tenemos miedo del diálogo y en este país nadie le debe de tener miedo del diálogo, porque este país se levantó gracias a la capacidad de líderes políticos de dialogar y de buscar soluciones, aunque tengamos puntos puntos de vista distintos; tener puntos de vista distintos no nos hace enemigos. Podemos tener puntos de vista distintos y con respeto poner esas propuestas en la mesa y buscar las coincidencias para construir en conjunto. Este país está acostumbrado a eso. Esa ha sido la tradición costarricense y esa ha sido la vía costarricense hacia el desarrollo”.

Álvaro Ramírez está convencido de que el ex candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, se mantendrá activo y le queda "mucha pólvora". (Lilly Arce/Lilly Arce)

— Si logran ponerse de acuerdo en un documento más propositivo, ¿estarían anuentes a firmarlo?

— Nosotros necesitamos construir una agenda antes de mayo, porque en mayo necesitamos empezar de la manera más rápida posible a producir resultados. En la construcción de confianza son fundamentales las victorias tempranas. Eso pasa por identificar cosas en las que podemos estar de acuerdo y que avancemos con la probación de proyectos para demostrarle a los costarricenses que sí podemos ponernos de acuerdo y resolver problemas.

“Hay un llamado muy importante a doña Laura Fernández. Nosotros creemos que aquí hay dos caminos: uno es el diálogo respetuoso para buscar acuerdos, y el otro es un callejón sin salida de intentar pasar reformas en las que ningún partido oposición va a poner votos, y vamos a enfrascarnos en una conversación que no va a tener un final feliz.

“Yo exhortaría a la presidenta electa a que escoja el camino correcto, que no escoja el callejón sin salida de las imposiciones que son fruto de una concepción equivocada sobre la democracia, y que no va a conseguir los votos porque va a haber un muro democrático de partidos que vamos a estar absoluta y totalmente en contra; no va a encontrar los 38 votos necesarios para aprobar esas reformas.

“Usemos el camino del diálogo para resolver los problemas que sí tienen los costarricenses. La reelección no es un problema. Eso no es una prioridad para los costarricenses. Esa no es la razón por la que la gente votó. Enfoquémonos en resolver la inseguridad, la calidad de la educación, las filas en la Caja, las presas en las calles. Esas sí son cosas por las que los costarricenses votaron y requieren soluciones”.

La experiencia de Álvaro Ramírez en política es reciente; aunque fue candidato a vicepresidente de José María Figueres, ha desarrollado su carrera en el ámbito empresarial. (Jose Cordero/La Nación)

— En la papeleta del PLN se propusieron rostros nuevos, ninguno ha sido diputado antes; esto es un mensaje de renovación pero también de falta de experiencia, ¿cómo compensar esa falta de experiencia?

— ¿Qué se necesita para hacer una buena labor parlamentaria? Evidentemente se necesitan ideas, soluciones, propuestas, y eso lo tenemos. Se necesita también capacidad para negociar, y si usted ha sido regidor, alcalde, líder sindical, empresarial o cooperativo, usted tiene ese ADN de negociación y diálogo, y muchos de los que van al Congreso tienen esa experiencia.

“¿Qué más se necesita? Conocer a las personas y los territorios que usted representa, y estas personas conocen de dónde vienen, conocen a sus pueblos, las necesidades de Nicoya, de Coto Brus, de Siquirres, y ese conocimiento es indispensable para una buena representación legislativa.

“Se necesita conocimiento de los procedimientos legislativos, ese es el que no tenemos, pero tenemos asesores de grandísima calidad que nos van a acompañar. Esa curva de aprendizaje se va a reducir muchísimo porque el partido, como es un partido real, cuenta con talento humano que nos va a acompañar".

— Señala que el público joven se vio atraído por la figura de don Álvaro, ¿qué fue lo que motivó a ese público joven?

— Hay varias cosas que probablemente tuvieron un impacto en la campaña, la más importante fue el candidato. Al candidato la gente lo conoció en los debates, en esta campaña los debates jugaron un rol determinante.

“Fue en los debates que la gente conoció al Álvaro Ramos humano, no al Álvaro Ramos político. Porque cuando usted está en una campaña, claro, puede hacer una estrategia de mercadeo y comunicación política, hacer los videos, jingles y toda la parafernalia propia de un proceso electoral; pero la gente no le cree al anuncio, no le cree al jingle, no le cree a la movilización.

“La gente le cree a esa persona que conoció a través del debate, que lo vio sonriendo cuando todo el mundo estaba tirándose los trastos en la cabeza, el hombre estaba ahí sonriente. Además, el hombre estaba ahí para proponer, no para pelear con nadie. Le hacían preguntas para provocarlo y él se enfocaba siempre en las soluciones. Una persona así marca una diferencia. Eso cautivó al voto joven que quiere a políticos distintos.

“(...) Si usted analiza nuestra papeleta, en alguno de los primeros dos lugares de todas las provincias teníamos a una persona joven. Esta fracción va a demostrar que esa integración de generaciones, de personas con más experiencia y personas más jóvenes, va a producir resultados muy positivos. También va a generar confianza de que es un partido que está dándole oportunidad a los líderes más jóvenes de que asuman posiciones de responsabilidad importante, incluyendo en el Congreso”.

Ramírez aseguró que Álvaro Ramos logró movilizar al público joven a tal nivel que "se nos acabaron las banderas". (Material tomado de Facebook/Cortesía)

— Desde el 2002 Liberación Nacional siempre fue la fracción mayoritaria en el Congreso. Ya no lo son. ¿Cómo va a variar eso el manejo que deben tener?

— Esperamos aprovechar el talento del equipo para demostrar de que somos la fracción más propositiva y la que más capacidad de diálogo va a tener. Esas son las aspiraciones, no es un tema de números o puestos, sino de demostrar que por medio de la negociación encontramos soluciones a los problemas del país.

“Me gustaría que podamos escribir desde el primer día, el informe del último día. ¿Qué significa eso? Que podamos escribir qué queremos que ese informe diga, cuáles son los proyectos que aprobamos, cuántas personas se beneficiaron gracias a nuestro rol como diputados, que nos enfoquemos a que ese informe lo podamos cumplir.

“Así vamos a recuperar la confianza del electorado, vamos a recuperar a la juventud que creyó en Álvaro y en este proyecto. Para hacerlo ocupamos resultados, no basta con palabras, no basta con ser los que más proyectos presentamos o los que más comisiones presidieron. Eso no es lo más importante.

“La gente no va a recordar a ningún partido por haber presidido el directorio o una comisión, va a recordar a aquellos que resolvieron un problema concreto y eso es a lo que nosotros aspiramos, a dejar un legado”.

Ramírez deberá liderar la principal fracción de oposición del Congreso. (Alonso Tenorio/Atenorio)

— Las personas votaron por Liberación Nacional esperando que haya una fracción que haga control político y que sea una defensa de la democracia. Una pregunta que se hacen es, ¿cómo confiar que la fracción se va a mantener unida? Venimos de ver que dos diputados se hicieron independientes.

— En primer lugar está la manera en que esas personas fueron electas: pasaron por un proceso, un filtro que es muy importante. Son personas que vienen de una base importante y una convicción liberacionista, una trayectoria que hablan por ellos. Son personas auténticamente convencidas de que los valores que vamos a defender son los valores correctos.

“Hay una enorme oportunidad hacia el futuro para que estos líderes actuales del partido puedan continuar creciendo. Estoy convencido de que Álvaro Ramos tiene pólvora para mucho más, y nos va a permitir recuperar un liderazgo, un apoyo muy grande a nivel nacional. Si uno quiere ser parte de un proyecto político, tiene que pensar a largo plazo.

“Uno no puede pensar en ventajas a corto plazo que al final pueden acabar con su carrera muy rápidamente. Creo que eso le va a pasar a algunos de los que dieron el paso al otro lado.

“Estoy convencido que las personas que fueron electas son personas auténticamente convencidas de los valores que defiende nuestro partido y nuestro candidato. Además, son personas que entienden que la política tiene un horizonte de tiempo mucho más allá que los cuatro años que vamos a la Asamblea.

“Estamos convencidos todos de que estamos en el proyecto político correcto, y que vamos a hacer crecer este proyecto en la medida en que nos mantengamos unidos. Soy un fiel convencido de que este equipo se va a mantener unido hasta el final. A quienes vamos a liderar la fracción nos toca trabajar en esa cohesión interna".

Esta será la fracción del PLN por los próximo 4 años. Junto a ellos, el excandidato Álvaro Ramos. (Cortesía PLN/Cortesía PLN)

— Don Álvaro, como una persona que puede impulsar sus propios proyectos, puede llevar en su despacho las cosas que más considere que son urgentes. ¿Cuáles son esas iniciativas más importantes desde el 1.° de mayo?

— Hay varios ejes sobre los que queremos enfocarnos, que son los que le prometimos a los costarricenses en la campaña, y que lo vamos a cumplir en la Asamblea, incluyendo el eje de seguridad.

“Estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con cambios en la ley de policía, psicotrópicos y otros para acabar con la alcahuetería, darles más herramientas a nuestras fuerzas de policía y mejorar la forma en que administramos la justicia, de modo que se pueda atender la crisis de seguridad que estamos viviendo.

“En segundo lugar, nos interesa muchísimo resolver el agobio que tienen las familias por el excesivo endeudamiento. Tenemos iniciativas como la ley de olvido, que es una forma de habilitar a las personas para regresar al sistema financiero formal; que no caigan en el gota a gota y terminen no solo perdiendo sus activos, sino a veces hasta su vida.

“Nos interesa devolverle a los costarricenses la seguridad, devolverle servicios de calidad, en educación, en salud y regresar a una economía donde las personas sientan el beneficio en la bolsa y no solo en las cifras macroeconómicas. Ese alivio económico para las familias es una prioridad esencial.

“Adicionalmente, estamos preparando un proyecto para crear un Fondo Nacional de Infraestructura. Ese fondo se va a alimentar de tres fuentes: los fondos soberanos de países accionarios de capital, como los países del Golfo, Noruega y algunos otros; los fondos de pensiones de los costarricenses, que ahorita estamos cogiendo el ahorro nacional y se lo mandamos a Estados Unidos barato y después traemos el ahorro caro. Así estamos haciendo con el ahorro de los costarricenses, los fondos de pensiones están siendo usados para financiar el desarrollo de los Estados Unidos, una locura absoluta. “Esa plata tiene que estar acá, invertida en proyectos de infraestructura clave.

“En tercer lugar, fondos concesionales verdes y azules que existen a nivel internacional para proyectos de impacto. Queremos que ese fondo sea la forma de financiar la infraestructura del futuro, porque ya no podemos financiar infraestructura con deuda. Hay que mejorar la recaudación y reducir la evasión, pero no vamos a poder financiar infraestructura con recursos públicos tradicionales“.