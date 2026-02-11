Álvaro Ramírez, jefe de fracción entrante del PLN, designará a Óscar Izquierdo como jefe de asesores

El jefe de la fracción entrante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, confirmó este miércoles por la tarde que le pidió al actual vocero liberacionista, Óscar Izquierdo, asumir como jefe de asesores a partir de mayo, cuando deje la diputación.

A través de un video compartido por el PLN, Ramírez afirmó que la destitución de Izquierdo como director de Cooperación y Asuntos Internacionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es una “sacada de clavo” del gobierno de Rodrigo Chaves y básicamente es persecución política.

Álvaro Ramírez anuncia que designará a Óscar Izquierdo como jefe de asesores del PLN, ante presunta persecución política

“Es una persona íntegra y, además, ha demostrado que no es una persona dispuesta a arrodillarse frente al poder, aunque haya una amenaza para su trabajo. Ese es el tipo de integridad y dignidad que queremos en el nuevo equipo. Vamos a defender a los guardianes de la democracia”, explicó Ramírez.

El diputado electo recordó que esta es una manera de intimidar a los diputados de la oposición, que ya intentó Rodrigo Chaves con la vicepresidenta legislativa, Vanessa Castro, y al excandidato presidencial liberacionista, Álvaro Ramos, por un discurso crítico del gobierno que dio su hija.

En el caso de Castro, desde la Casa Presidencial habrían ejercido presiones para que ella perdiera el contrato de asesoría legal que tenía con la empresa televisiva Repretel, a través del embajador de Costa Rica en México, el exdiputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.

Además, fueron precisamente diputados críticos del gobierno a quienes el gobierno de Estados Unidos les quitó la visa para viajar a ese país, entre ellos Castro, las independientes Johana Obando y Cynthia Córdoba, además del presidente legislativo, Rodrigo Arias, y el liberacionista Francisco Nicolás.

“Esas cosas no deberían ocurrir en una democracia. Las personas que piensan distinto no deberían ser sujetas de persecución”, dijo Ramírez.

El jefe de los diputados electos del PLN hizo un llamado a la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, que no incurra ella también “en ese tipo de vicios” que menoscaban la confianza del país.