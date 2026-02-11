Óscar Izquierdo peleará contra despido del AyA en las instancias legales: ‘Es persecución política’

El jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, anunció este miércoles que peleará en todas las instancias legales que pueda en contra de su despido como director de Cooperación y Asuntos Internacionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ordenado por el gerente general, Darío Guzmán.

En declaraciones a La Nación, el vocero liberacionista comentó no se va a quedar callado contra su destitución en esa plaza, que calificó como una injusticia y persecución política.

De hecho, Izquierdo, de 63 años, puntualizó que el cese de su plaza sería ilegal por haberse dado mientras estaba en permiso sin goce de salario, que se le otorgó desde el 1.º de mayo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2026, para que ejerciera su diputación.

Aunque le falta un año y medio para poder acogerse a la jubilación, Izquierdo agregó que se trata de un asunto de principios y que llevará el caso a todas las instancias legales.

“Soy un funcionario y empleado público, requiero de un salario, pero esto es por convicción y para que a otras personas no les hagan lo mismo”, comentó.

El jefe de Liberación liga el despido a su labor como líder de una bancada de oposición, así como su forma de actuar “basado en convicciones y principios”.

Izquierdo añadió que Rodrigo Chaves ya había lanzado señales al liberacionista, por la reestructuración institucional que estaba en camino en el AyA, para que analizara su voto cuando se iba a discutir el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República para afrontar una acusación penal, en setiembre.

Pilar Cisneros: ‘Despido está muy lejos ser una revancha política’

En un video compartido este miércoles a través del chat de prensa de la fracción de gobierno, la diputada Pilar Cisneros alegó que la destitución “está muy lejos de ser una revancha política”.

La vocera oficialista alegó que el AyA está haciendo una reestructuración parcial y que afectaría “por el momento” a otras dos dependencias, a parte de Cooperación Internacional, la de Tarifas y la de Contraloría de Servicios.

La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, alegó que ni ella ni el Poder Ejecutivo tuvieron nada que ver en la destitución de Óscar Izquierdo. (Asamblea Legislativa/La Nación)

“Existe un estudio técnico que avala la reestructuración, ratificada tanto por el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del cual depende el AyA) como por el Mideplán, cuya copia tiene Izquierdo desde diciembre”, dijo Cisneros.

La vocera de gobierno también adujo que Acueductos hizo “múltiples gestiones” para informar a Óscar Izquierdo en la Asamblea y en su casa.

“Ni yo ni el Ejecutivo tuvimos ninguna responsabilidad en esta decisión”, dijo la congresista.

¿Qué es la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales del AyA?

Según el sitio web del AyA, la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales es una dependencia de la Presidencia Ejecutivo y se encarga de “definir, promover e implementar la gestión de la cooperación técnica y financiera no reembolsable”.

“Le corresponde coordinar los asuntos internacionales del Instituto, así como la cooperación nacional e internacional. Gestiona las capacitaciones internacionales, así como los proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsables, financiados con recursos de organismos internacionales”, describe esa página de internet.

Adicionalmente, esa dirección funge como enlace institucional ante los entes rectores de la cooperación, que son el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) y la Cancillería de la República.

Aunque no todas las instituciones públicas tienen una dirección de ese tipo, sí existen en las universidades estatales, en los ministerios de Educación Pública (MEP), de Cultura y Juventud (MCJ) y de Ambiente y Energía (Minae), así como en el Poder Judicial, entre otros.