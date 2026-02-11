Álvaro Ramírez, futuro jefe de fracción del PLN, responde a afirmación de Rodrigo Chaves sobre la búsqueda de votos en Liberación para sus planes

Álvaro Ramírez, jefe de la fracción entrante del Partido Liberación Nacional, reaccionó este miércoles a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves sobre la búsqueda de votos dentro del PLN para impulsar reformas constitucionales.

El jefe de la fracción entrante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, reaccionó con dureza este miércoles a las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien aseguró que el oficialismo buscará “diputados buenos” dentro de la bancada liberacionista para amarrar 38 votos necesarios para aprobar “reformas profundas”, como eventuales reformas constitucionales, en la próxima Asamblea Legislativa.

Ramírez respondió que el PLN no prestará sus votos para iniciativas que, en su criterio, pongan en riesgo el equilibrio democrático del país.

Afirmó que la fracción liberacionista, conformada por 17 diputados, actuará de manera cohesionada.

“El Partido Liberación Nacional es y será firme guardián de la democracia. Ese fue el mandato del pueblo y lo honraremos con valentía. Si el gobierno entrante decide atacar la libertad de los costarricenses o el equilibrio entre poderes, se topará una muralla de 17 valientes que luchará unida en defensa de la democracia”, manifestó Ramírez.

El legislador también criticó el tono de las declaraciones del mandatario y advirtió de que estas afectan el clima político en una etapa clave de transición entre gobiernos.

“Grave daño le hace Rodrigo Chaves al país en una coyuntura en la que se requiere construir confianza y puentes de diálogo. El presidente saliente insiste en sembrar desconfianza y polarización”, añadió.

Ramírez hizo un llamado a la presidenta electa, Laura Fernández, para que asuma el liderazgo del proceso de transición y marque distancia del discurso confrontativo.

“Doña Laura, tome usted las riendas de la transición, asuma un liderazgo positivo, basado en el diálogo, respetuoso y sereno. Eso es lo que requiere Costa Rica y eso es lo que propone el Partido Liberación Nacional”, concluyó.

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) contará con 31 diputados, pero requiere de 38 votos para reformas constitucionales.

Chaves dijo: "Tiene que haber algunos suficientemente buenos en la segunda fracción mayoritaria (PLN). No tengo esperanza con la tercera fracción de la Asamblea Legislativa y las dos fracciones unipersonales (CAC y PUSC) son irrelevantes; si se quieren unir, bienvenidos”.