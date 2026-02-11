El País

Álvaro Ramírez, futuro jefe de fracción del PLN, responde a afirmación de Rodrigo Chaves sobre la búsqueda de votos en Liberación para sus planes

Álvaro Ramírez, jefe de la fracción entrante del PLN, dice que Chaves destruye la confianza que debería estar construyendo la presidenta electa Laura Fernández

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
20/01/2026, San José, Asamblea Legislativa, entrevista con Alvaro Ramírez candidato a diputado del PLN por San José.
Álvaro Ramírez, jefe de la fracción entrante del Partido Liberación Nacional, reaccionó este miércoles a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves sobre la búsqueda de votos dentro del PLN para impulsar reformas constitucionales. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PLNÁlvaro RamírezRodrigo ChavesDiputados buenosReformas constitucionalesMayoría calificada
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.