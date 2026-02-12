Política

Dirección Jurídica del AyA advirtió fallas legales en plan para eliminar dirección que ocupaba jefe del PLN, Óscar Izquierdo

Criterio jurídico fue remitido a la Junta Directiva un día antes de que este órgano aprobara la reestructuración que solo destituye al diputado opositor

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Gerente y presidenta AyA
Darío Guzmán, gerente general del AyA, firmó la destitución de Óscar Izquierdo de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales. Lourdes Sáurez, presidenta ejecutiva de la institución, dirigió la sesión de la Junta Directiva en que se tomó el acuerdo. (Archivo LN/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Óscar IzquierdoAyADespidoPersecución políticaCriterio jurídico
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.