Gerente de Mideplán calificó de ‘improcedente’ desaparecer la Unidad de Cooperación del AyA antes del despido del opositor Óscar Izquierdo

Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, fue despedido del AyA tras la eliminación de su plaza en la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, según informó la institución.

Una gerente del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) advirtió, en noviembre de 2025, de que eliminar la Unidad de Cooperación Internacional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) era “improcedente”, meses antes del despido del jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, quien ocupaba la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de esa institución.

La posición consta en la carta publicada por el medio digital El Observador, CARTA-MIDEPLAN-ACI-0331-2025, fechada el 20 de noviembre de 2025 y firmada por la gerente del Área de Cooperación Internacional de Mideplan, Saskia Rodríguez Stiechen.

El documento responde a una consulta relacionada con un proceso de reorganización administrativa que impulsaba el AyA y que afectaba la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales.

El AyA, mediante su oficina de prensa, manifestó que la carta citada no se refiere a la reorganización actual, la cual conllevó el despido del diputado opositor Óscar Izquierdo por eliminación de la plaz. Él alega persecución política, mientras la entidad sostiene que el proceso que se concretó cuenta con la aprobación expresa del ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Marlon Navarro Álvarez.

Advertencia técnica

En la carta del pasado 20 de noviembre, la gerente Saskia Rodríguez indica que la propuesta de reorganización no había sido remitida formalmente a esa cartera para su análisis y resolución, por lo que no podía considerarse oficial.

“Desaparecer la Unidad de Cooperación Internacional en el organigrama institucional, relegando la función a una unidad administrativa, es improcedente por las funciones propias que desarrolla la parte administrativa, y que no tienen relación alguna con la gestión de cooperación internacional", indica el escrito.

El criterio técnico agrega que una decisión de ese tipo evidenciaría desconocimiento de la importancia estratégica de la cooperación internacional, así como de la normativa que regula los enlaces institucionales en esa materia.

Según el Decreto Ejecutivo N.° 43951-PLAN-RE, citado en la carta, las personas que se desempeñan como enlaces de cooperación deben depender directamente del jerarca institucional, tener poder de decisión y contar con formación académica atinente al área.

En su misiva, Rodríguez sostuvo que estas unidades deben ubicarse en un nivel cercano al despacho ministerial o a la presidencia ejecutiva, debido a su papel en la gestión de recursos externos y en la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.

A la vez, la carta añade que “este órgano debe de estar en continua coordinación con la UPI institucional (…) identificando aquellos proyectos institucionales que respondan acciones coherentes y consistentes con el Plan Nacional de Desarrollo vigente y que sean susceptibles de ser financiados total o parcialmente por medio de recursos financieros no reembolsables y técnicos de cooperación internacional”.

El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, comentó su despido del AyA con Kattia Cambronero, Monserrat Ruiz, José Joaquín Hernández y Dinorah Barquero. (Aarón Sequeira)

Despido por reestructuración

Este martes trascendió el despido de Izquierdo de su cargo en el AyA, oficializado en el oficio GG-2026-00453, según informó el canal Trivisión.

En un audio difundido por la oficina de prensa del AyA, el gerente general del Instituto, Darío Guzmán, afirmó que la decisión obedeció a una reestructuración parcial “debidamente aprobada por el Mideplan”.

Guzmán indicó que la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales “no está acorde con el decreto que regula los enlaces de cooperación y asuntos internacionales de las instituciones públicas”, por lo cual se suprimió la plaza que ocupaba el legislador liberacionista.

Izquierdo se encontraba con permiso sin goce de salario para ejercer la diputación, el cual, según manifestó en el plenario legislativo, rige del 1.º de mayo de 2022 al 30 de abril de 2026.

El jefe de fracción del PLN denunció ser víctima de persecución política por parte del gobierno de Rodrigo Chaves y afirmó que la destitución se realizó contra criterio jurídico.

Añadió que cuenta con un acuerdo de la Junta Directiva del AyA que le otorgó permiso sin goce de salario durante el período en que ejerce como legislador, por lo que considera que no puede ser despedido mientras ese permiso esté vigente.

Izquierdo vinculó su despido con su voto a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente Chaves para que afrontara una acusación penal pendiente. Posteriormente, anunció que peleará en todas las instancias legales que pueda en contra de su despido.

Por su parte, la diputada Pilar Cisneros alegó que la destitución “está muy lejos de ser una revancha política”.

La vocera oficialista alegó que el AyA está haciendo una reestructuración parcial y que afectaría “por el momento” a otras dos dependencias, aparte de Cooperación Internacional, la de Tarifas y la de Contraloría de Servicios.

Posición del AyA

La oficina de prensa del AyA afirmó que las declaraciones emitidas por la gerente del Área de Cooperación Internacional de Mideplán no se refieren a la reorganización actual, y sostiene que el proceso fue debidamente aprobado.

“Las afirmaciones señaladas responden a consultas vinculadas con una propuesta anterior, contenidas en un oficio remitido el 4 de agosto de 2025 por un funcionario de la entonces Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, y no a un criterio vinculante sobre el proceso que hoy se encuentra en firme. La reorganización actual cuenta con la aprobación expresa del ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Marlon Navarro Álvarez, mediante la carta CARTA-MIDEPLAN-DM-1147-2025 del 3 de diciembre de 2025″, señala la institución.

Además, indica que la función de Cooperación y Asuntos Internacionales no desaparece, y que lo que se realizó es un ajuste estructural donde se suprime la figura de Dirección (puesto que tenía Izquierdo) y se establece un enlace institucional adscrito a la Presidencia Ejecutiva.

“Esto garantiza una coordinación más estratégica, alineada con las disposiciones del Decreto Ejecutivo N.°43951-PLAN-RE, asegurando que las acciones en materia de cooperación internacional se realicen con responsabilidad y absoluta transparencia", finalizó el AyA.