Gerente de Mideplán calificó de ‘improcedente’ desaparecer la Unidad de Cooperación del AyA antes del despido del opositor Óscar Izquierdo

Una carta firmada en el 2025 por el Área de Cooperación Internacional de Mideplán cuestionó la eliminación de la unidad del AyA. La institución se pronunció al respecto.

Por Yucsiany Salazar
Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, fue despedido del AyA tras la eliminación de su plaza en la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, según informó la institución. (Rafael Pacheco Granados)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

