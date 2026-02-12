Álvaro Ramos califica como ‘alta traición’ suspender garantías individuales y fija línea a bancada del PLN

Álvaro Ramos Chaves, excandidato presidencial del PLN, reiteró que suspender garantías individuales sería una “alta traición a la patria” y aseguró que esa línea fue transmitida a la bancada liberacionista que asumirá en la próxima Asamblea Legislativa.

El excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, afirmó este miércoles que la eventual suspensión de garantías individuales constituiría un acto de “alta traición a la patria”.

Aseguró que esa es la línea roja que le señaló a la bancada entrante del PLN en la Asamblea Legislativa.

Las declaraciones fueron brindadas durante su participación en el programa Una Buya Radio, conducido por Fernando Chironi, luego de que la presidenta electa, Laura Fernández, no descartó la posibilidad de suspender garantías constitucionales como parte de una estrategia de mano dura contra la inseguridad.

Según Ramos, habló con la futura bancada en estos términos: “Yo ya les dije a ellos, a este movimiento político y a la patria, yo considero alta traición levantar las garantías individuales. Alta traición. No usé otra palabra, esa fue la que usé”.

Alegó que levantar las libertades individuales no solo no tendría efectos inmediatos en la lucha contra el crimen, sino que implicaría un quiebre estructural del régimen democrático.

“Levantarle las libertades individuales a nuestros hijos e hijas es condenarlos a la dictadura. Se acabó, se acabó la democracia ese día”, sostuvo.

El liberacionista subrayó que ni siquiera ante escenarios extremos debería permitirse una decisión de ese calibre, como desastres naturales, hechos violentos asociados al narcotráfico o emergencias de gran escala.

“Imaginen un terremoto terrible, no se levantan las garantías individuales. Imaginen un bus lleno de muertos por el narco, ahí no se suspenden las garantías. Imaginen un incendio gigantesco, no se levantan las garantías individuales. No importa qué, no se van a levantar”, recalcó.

Ramos agregó que, desde su perspectiva, aceptar siquiera un escenario hipotético para suspender derechos fundamentales abre la puerta a abusos de poder.

“Si ustedes contemplan algún escenario en que sí están dispuestos a levantarlas, ellos mismos (el gobierno) lo van a provocar”, advirtió.