Política

Álvaro Ramos califica como ‘alta traición’ suspender garantías individuales y fija línea a bancada del PLN

Excandidato afirma que ceder en este aspecto es abrir la puerta para la dictadura

Por Juan Fernando Lara Salas
30/01/2026/ El candidato presidencial por el partido Liberación Nacional PLN brinda conferencia de prensa a los medios previo a las elecciones del 1 de febrero en el hotel Corobici / foto John Durán
Álvaro Ramos Chaves, excandidato presidencial del PLN, reiteró que suspender garantías individuales sería una “alta traición a la patria” y aseguró que esa línea fue transmitida a la bancada liberacionista que asumirá en la próxima Asamblea Legislativa. (JOHN DURAN/John Durán)







Álvaro RamosPLNBancada PLNSuspensión de garantías individualesSeguridad públicaLaura Fernández
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

