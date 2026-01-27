Política

Candidatos se señalan y dividen en dos bandos sobre propuestas de levantar garantías individuales

Debate de Noticias Columbia y U Latina tocó varios puntos, pero candidatos pusieron especial énfasis a este

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez y Christian Montero
Laura Fernández, candidata del PPSO, participa en el debate Columbia - U Latina.
Laura Fernández, candidata del PPSO, participa en el debate Columbia - U Latina. La acompañan Jose Aguilar de Avanza y Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional. (John Durán/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Debate Columbia - U LatinaGarantías individuales
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.