Fabricio Alvarado lanza dura crítica a aspirantes a diputados de Pueblo Soberano

El candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado lanzó fuertes cuestionamientos a tres aspirantes a diputados del oficialismo.

Se refirió al abogado José Miguel Villalobos, Marta Esquivel y Laura Guadamuz, quienes son propuestos para el primer lugar del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por Alajuela, Heredia y Guanacaste, respectivamente.

“Tengo que decirle a usted, costarricense conservador, en esa papeleta de diputados, esta candidata que dice ser conservadora, que habla bastante de Dios en las actividades, también lleva, en otro primer lugar, a Marta Esquivel, que no solo fue, y con todos los cuestionamientos que eso signifique, la presidente de la Caja de este gobierno, sino que también como magistrada en 2018, fue una de las que en la Sala Constitucional votó a favor del matrimonio gay”, dijo Alvarado.

El conservador tuvo también cuestionamientos para Guadamuz quien “como ministra de este gobierno, firmó la declaratoria de interés público de la marcha gay, de la marcha de la diversidad que está absolutamente contra de los valores que usted y yo como conservadores defendemos, ese es el conservadurismo del que habla Laura Fernández”, dijo.

El actual diputado también criticó que en el caso de Villalobos haya estado vinculado como defensor de Harry Bodan, acusado de participar en el femicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño, defensor de site acusados en la causa de la Trocha y quien enfrenta un proceso de cobro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“El único partido 100% conservador se llama Nueva República no hemos sido tibios en eso y no lo seremos nunca”, concluyó Alvarado.