‘Nos falta el Poder Judicial’: Rodrigo Chaves promete ante evangélicos esfuerzos para tomar control de ese poder

El presidente Rodrigo Chaves afirmó que su próximo objetivo político es "recuperar" el Poder Judicial, luego de que el chavismo lograra tomar control del Ejecutivo y el Legislativo, durante los próximos cuatro años.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometió el jueves que hará lo posible por tomar control del Poder Judicial, labor que señaló como una tarea pendiente luego de que —según dijo— el oficialismo ya logró ese objetivo en el Ejecutivo y el Legislativo.

El mandatario hizo la afirmación durante un discurso ante miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), reunidos en el Foro Mi País. Las declaraciones fueron publicadas por la Casa Presidencial, en un video publicado en su perfil oficial de Facebook.

Rodrigo Chaves promete "recuperar" el Poder Judicial

“Lo importante es que el pueblo de Costa Rica haya recuperado los dos poderes de la República, el Legislativo y del Ejecutivo, obviamente nos falta el Poder Judicial, y ante ustedes, y ante la presencia permanente de nuestro señor, juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”, expresó el gobernante.

En la actividad también participaron la mandataria electa, Laura Fernández, así como sus vicepresidentes, Francisco Gamboa y Douglas Soto, además de diputados electos del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

Pulso político por la Sala Constitucional

La promesa de Chaves se da en medio del pulso político que se vive en la Asamblea Legislativa, ante el fracaso de los diputados salientes en elegir a nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Tras seis rondas de votación, el Congreso no ha logrado reunir los 38 votos necesarios para llenar las vacantes del tribunal constitucional, lo que podría llevar a su parálisis en caso de ausencia de alguno de sus magistrados propietarios.

Los señalamientos por este fracaso se han dirigido principalmente a la fracción oficialista, sus aliados de Nueva República (PNR), diputados independientes y algunos legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes han optado por retirarse del plenario al momento de la votación, debilitando el proceso.

Que el nuevo Congreso defina

Ante las críticas, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, defendió la postura del bloque de gobierno. “Nosotros no queremos nombrar a esos magistrados”, afirmó.

La legisladora sostuvo que la decisión debería recaer en la próxima Asamblea Legislativa, que asumirá funciones el 1.° de mayo y en la que el oficialismo tendrá mayoría absoluta con 31 diputados.

“A nosotros nos parece que, ya saliendo nosotros, le dejemos esa tarea a los otros diputados. Tal vez ellos puedan convencer a la Corte de hacer un nuevo concurso, con una lista abierta, en la que cualquier abogado que cumpla con los requisitos pueda participar y enviar una nómina atractiva, que cuente con el respaldo de los nuevos diputados”, argumentó.

“¿Por qué vamos a correr? No hay por qué correr. Nos quedan dos días de sesiones y nosotros no vamos a ser hipócritas, hemos dicho que no queremos votar”, añadió.

Transición y continuidad

Chaves entregará el poder a Fernández el próximo 8 de mayo. No obstante, la presidenta electa le ha ofrecido permanecer en su gobierno como ministro de la Presidencia, cargo que ella misma ocupa actualmente y que funge como enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El mandatario no ha rechazado la propuesta, aunque tampoco la ha aceptado públicamente.