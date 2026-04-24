Política

‘Nos falta el Poder Judicial’: Rodrigo Chaves promete ante evangélicos esfuerzos para tomar control de ese poder

El presidente afirmó que, tras el Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Judicial es el siguiente objetivo por “recuperar”

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Por Lucía Astorga
Reunión de supremos poderes para seguridad
El presidente Rodrigo Chaves afirmó que su próximo objetivo político es "recuperar" el Poder Judicial, luego de que el chavismo lograra tomar control del Ejecutivo y el Legislativo, durante los próximos cuatro años. (Alonso Tenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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