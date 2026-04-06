Política

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema: ‘Costa Rica no necesita un Poder Judicial sometido’

El jerarca defendió la independencia judicial frente a las críticas del Poder Ejecutivo y reconoció la necesidad de mejorar los resultados, para mantener la confianza pública

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Por Lucía Astorga
Orlando Aguirre, rendición de cuentas, Rodrigo Chaves
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema, defendió la independencia del Poder Judicial, ante las críticas que responsabilizan a sus instituciones por la crisis de inseguridad. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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