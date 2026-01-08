Carlo Díaz responde a Rodrigo Chaves por presunta conspiración: ‘La Fiscalía no se instrumentaliza, ni se montan casos falsos’

El fiscal general, Carlo Díaz, rechazó categóricamente que el Ministerio Público busque afectar de una manera u otra el resultado electoral, tal como lo adujo Rodrigo Chaves, el miércoles.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, le respondió este jueves al presidente, Rodrigo Chaves, sobre una presunta conspiración desde el Poder Judicial contra 22 funcionarios del gobierno, para afectar el resultado de las elecciones nacionales del próximo 1.º de febrero.

En su conferencia de prensa semanal este miércoles, en la Casa Presidencial, Chaves volvió a cargar contra los jerarcas del Poder Judicial, tal como ha hecho desde muchos meses atrás, cuando empezaron a avanzar las acusaciones judiciales contra él y otros funcionarios de su administración.

En la conferencia, el mandatario dijo que tenía información, supuestamente proporcionada por “patriotas” dentro del Poder Judicial, de que los magistrados “están montando un montón de casos falsos” y que hay una lista de 22 funcionarios a quienes van a tratar de amedrentar y montarles escándalos, “para tratar de influenciar las elecciones de febrero próximo”.

Ante la acusación lanzada por el mandatario, Carlo Díaz rechazó de manera categórica las “tendenciosas manifestaciones” de Rodrigo Chaves y rechazó la alegada instrumentalización de la justicia con fines electorales.

“El Ministerio Público solo tiene una única hoja de ruta, marcada por la Constitución Política y las leyes de la República. Esta institución no participa de las contiendas electorales, ni pretende hacerlo”, dijo el fiscal general.

Díaz le recordó al presidente que la función de los fiscales es técnica, objetiva y, por definición, independiente de cualquier poder de la República.

Además, enfatizó que en el Estado de Derecho costarricense no se montan casos falsos para hacer escándalos, sino que se investiga a partir de denuncias, pruebas e indicios.

El fiscal también enfatizó que hablar de una supuesta lista de funcionarios con la que se quiera desprestigiar al gobierno es una afirmación malintencionada, que “carece de sustento en la propia realidad operativa de la Fiscalía”.

En medio de la acusación sin pruebas que lanzó el miércoles, Rodrigo Chaves buscó desprestigiar la investigación del Caso Barrenador, dirigida contra la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, por presuntos sobreprecios en contratos de administración de los ebáis por parte de cooperativas.

Aunque Chaves aseguró que esta información se la proporcionaron desde dentro del Poder Judicial, luego respondió que no podía dar los nombres de los 22 funcionarios que supuestamente serían perseguidos y dijo: “Son reportes, puede ser que sea falso”.

‘El presidente es el mejor ejemplo de objetividad de la Fiscalía’

Además de rechazar las acusaciones de Chaves como infundadas, Carlo Díaz señaló que el presidente es el mejor ejemplo de la objetividad del Ministerio Público, pues, de las más de 150 investigaciones abiertas en su contra, ya se solicitó la desestimación de 66 causas judiciales que se habían abierto contra el mandatario.

De hecho, el fiscal señaló que solamente han avanzado hasta acusación judicial contra Rodrigo Chaves dos causas penales, que son el caso BCIE-Cariñitos, por presunta concusión, y la acusación sobre la estructura paralela de financiamiento de la campaña electoral 2022.

En el Caso Cariñitos, la Fiscalía pidió el levantamiento de la inmunidad de Chaves, gestión que fue aprobada por la Corte Plena y enviada al Congreso, donde no tuvo los votos suficientes para el desafuero, lo que dejó congelado el avance de la causa judicial.

En el caso de la estructura paralela de financiamiento, la Corte Plena no puede reunirse para decidir si solicita el levantamiento de la inmunidad de Chaves al Congreso, porque uno de los magistrados se inhibió y, al tratarse de un juez constitucional, no hay suplentes que puedan asumir esa labor, por el momento.

“Dichas manifestaciones pretenden deslegitimar la labor de la Fiscalía y los tribunales, mediante señalamientos fantasiosos de montajes de casos falsos y solo tienen el fin de debilitar los cimientos de nuestra democracia e intentar amedrentarnos, al indicar que ojalá nos echemos para atrás”, dijo el fiscal general.

Carlo Díaz mandó un mensaje al presidente, al decir que el Ministerio Público, que esa institución “nunca se echará para atrás cuando tenga que perseguir la corrupción y seguirá trabajando con objetividad, independencia, sin miedo y sin favoritismos”.

El fiscal también manifestó que el Ministerio Público no es un actor político ni pretende serlo, sino que es el representante de la sociedad frente a la delincuencia y debe garantizar que todos, sin excepción, rindan cuentas ante la ley.

Noticia en desarrollo