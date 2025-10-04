Carlo Díaz señala que Rodrigo Chaves intentó influir dos veces en la investigación contra Leonel Baruch

Carlo Díaz señaló al presidente Rodrigo Chaves de mostrar un ‘interés indebido’ en la investigación contra Leonel Baruch

El fiscal general, Carlo Díaz, señaló este jueves al presidente Rodrigo Chaves por mostrar en dos ocasiones “un interés indebido” en la investigación contra el empresario Leonel Baruch.

“Él (Rodrigo Chaves), en dos reuniones, una en casa presidencial y otra en la Fiscalía General de la República, ha mostrado lo que para mí es un interés indebido en esta causa. Siempre tratando de que esta se agilice y, ojalá, buscando incluso hasta una condena de esta persona (Leonel Baruch)”, manifestó el fiscal, según declaraciones compartidas por el Ministerio Público a La Nación.

Además, indicó que Chaves habría ofrecido incluso su ayuda “para hacer llegar las pruebas”, lo cual, supone Díaz, es parte del “desconocimiento” del mandatario sobre “cómo funciona el sistema penal”.

Ante tal situación, el fiscal señaló una incongruencia en el discurso de Rodrigo Chaves: “Él en algunas ocasiones busca que se ejerza la persecución penal a ultranza, y en otras ocasiones, cuando es el gobierno o funcionarios de gobierno los que están siendo investigados, ahí trata de descalificar las investigaciones del Ministerio Público”.

La Nación consultó a Casa Presidencial sobre las afirmaciones de Díaz acerca de las supuestas injerencias de Rodrigo Chaves en la investigación contra Baruch.

No obstante, al momento de publicar este artículo, no se recibió respuesta.

Supuestas presiones de Leonel Baruch

En su última conferencia de prensa en Casa Presidencial, Rodrigo Chaves responsabilizó al Ministerio Público de hacer que la investigación contra Baruch no avance, debido a presiones por parte del empresario.

El presidente señaló que Díaz, los magistrados Orlando Aguirre y Patricia Solano, y el fiscal adjunto Mauricio Boraschi habrían detenido la causa contra Baruch. Agregó que el empresario los mantenía “callados” o “congelados en la no acción”.

Este jueves, el medio digital CRHoy –del que Baruch es propietario– consultó al fiscal sobre las declaraciones externadas por Chaves.

Al respecto, Díaz mencionó que “son insinuaciones bastante tendenciosas y temerarias del señor presidente, el indicar prácticamente que existe algún interés que se está moviendo para que la Fiscalía no actúe”.

Por el contrario, Díaz afirmó que el Ministerio Público ha actuado conforme a derecho y realizado todas las gestiones pertinentes en este caso. Además, descartó cualquier tipo de presión.

“Nosotros no nos movemos por ningún tipo de presión. Incluso, no respondemos tampoco a ningún tipo de presión del señor presidente, como él lo ha querido hacer en este mismo caso, en dos ocasiones”, recalcó el fiscal.

Según informó CRHoy, uno de los supuestos encuentros en los que Rodrigo Chaves habría intentado presionar en la investigación, ocurrió en Casa Presidencial a finales de diciembre del 2022, cuando el mandatario se reunió con el fiscal general, a un mes de que este último asumiera el cargo.

La segunda cita se dio en la sede de la Fiscalía General, donde el presidente acudió a entregar unas cajas con supuestas pruebas vinculadas con otro caso.

Díaz señaló que Chaves no ha mostrado interés en otras causas penales, sino solo en la investigación que se lleva a cabo contra el banquero.