Carlo Díaz señala que Rodrigo Chaves intentó influir dos veces en la investigación contra Leonel Baruch

Fiscal general considera que el presidente mostró ‘interés indebido’ en la pesquisa; al parecer, Chaves habría ofrecido ayuda para ‘hacer llegar las pruebas’

Por Cristian Mora
Casa Presidencial sigue con sangre en el ojo y respondió fuego con fuego a las acusaciones de Carlo Díaz.
Carlo Díaz señaló al presidente Rodrigo Chaves de mostrar un ‘interés indebido’ en la investigación contra Leonel Baruch (Archivo/Archivo)







