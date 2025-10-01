Política

Leonel Baruch, presidente de ‘CR Hoy’, confirma que Estados Unidos le revocó la visa y lanza duras palabras a Rodrigo Chaves

Afirma que la Fiscalía de Panamá abrió una investigación en su contra por solicitud de Chaves, a quien acusa de no enfrentar la justicia protegido por la inmunidad

Por Esteban Oviedo y Óscar Rodríguez
Leonel Baruch durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa. Foto: (Jose Cordero)







