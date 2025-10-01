Leonel Baruch, presidente de ‘CR Hoy’, confirma que Estados Unidos le revocó la visa y lanza duras palabras a Rodrigo Chaves

Leonel Baruch, presidente del diario digital CR Hoy y socio del banco BCT, confirmó que el martes Estados Unidos le revocó la visa de turista y de negocios. Además, lanzó duras palabras al mandatario Rodrigo Chaves por lo sucedido.

Explicó que, según un correo de la Sección Consular de la Embajada de EE. UU., le comunicaron “que ha aparecido información que podría indicar que no soy elegible para mantener esa visa”.

El empresario advirtió de que, el martes, los medios chavistas difundieron falsamente que las causas de la revocatoria podrían estar asociadas a una investigación de evasión fiscal “y el supuesto caso de lavado de dinero del falso megacaso que abrió la Fiscalía de Panamá a solicitud de Rodrigo Chaves”.

“Ambos casos carecen de fundamento alguno y son patrañas montadas por el mentiroso presidente Rodrigo Chaves, un cobarde que no está dispuesto a enfrentar la justicia por sus actos corruptos escondiéndose bajo las faldas de la inmunidad”, dijo Baruch en el comunicado.

Baruch sostuvo que solicitará una nueva visa y que respeta la soberanía de Estados Unidos, país que tiene la potestad de decidir quién entra a su territorio.

LEA MÁS: Nogui Acosta admite inexistencia de informe técnico para sustentar megafraude

El empresario recordó, en su comunicado, que el “falso megacaso de evasión” tuvo su origen en un video de TikTok, como posteriormente reconoció el exministro de Hacienda y actual candidato a diputado, Nogui Acosta, durante una comparecencia en el plenario legislativo.

En enero del 2023, durante una conferencia de prensa, Acosta anunció que una entidad ligada a un banco costarricense, con un banco en Panamá, habría hecho una maniobra fraudulenta con la cual defraudó al fisco en alrededor de ¢11.000 millones.

Luego, en junio del 2023, en el plenario, el entonces ministro dijo que desconocía el detalle de la denuncia anónima que la Dirección de Tributación trasladó al Ministerio Público en contra de Baruch y de una de sus sociedades. “Mire, la denuncia parte de un tiktok que existía, que andaba ahí“, declaró.

En diciembre de ese mismo año, Nogui Acosta le reconoció a la Sala Constitucional que no existía un informe técnico que sustentara el supuesto “megacaso” de evasión.

Baruch insistió en que no hay documento alguno sobre una falta impositiva: “No existe informe alguno que así lo determine, demostrando que la denuncia y su monto tenían como único propósito crear una reacción negativa de la población en mi contra y de las empresas en las que tengo participación, apoyada por los troles del gobierno en redes sociales”, recalcó el empresario este miércoles.

Con respecto a la investigación por supuesto lavado de activos en Panamá, Baruch afirmó que el proceso se abrió por presión del mandatario Rodrigo Chaves.

Añadió que él aportó tanto en Costa Rica como en Panamá toda la información requerida por las autoridades.

Uno más en la lista

Leonel Baruch se une a la lista de figuras políticas a las cuales, durante este año, la Embajada de Estados Unidos les revocó la visa.

En la lista están el expresidente Óscar Arias Sánchez y los diputados Vanessa Castro y José Francisco Nicolás. A continuación las principales figuras públicas.

—Johanna Obando, diputada independiente

—Cynthia Córdoba, diputada independiente

—Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

—José Francisco Nicolás, diputado del PLN.

—Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República y premio Nobel de la Paz.

—Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)