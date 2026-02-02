Laura Fernández confirma que ofrecerá Ministerio de la Presidencia a Rodrigo Chaves

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, confirmó la mañana de este lunes el puesto que ofrecerá al presidente de la República, Rodrigo Chaves, dentro de su gabinete, que iniciará labores a partir del ocho de mayo del 2026.

En entrevista con Noticias Repretel, Fernández precisó que el mandatario estaría a cargo del Ministerio de la Presidencia, la cartera encargada de articular la agenda de gobierno y de brindar soporte administrativo y político al presidente.

Esta no es la primera vez que Fernández se refiere al tema. El pasado 20 de setiembre anunció por primera vez su intención de ofrecerle el cargo, aseveración que reiteró en varias ocasiones durante la campaña electoral.

Tras conocerse el triunfo, luego de que la población acudió a las urnas el pasado primero de febrero, Fernández aseguró que, pese a haberlo mencionado públicamente en varias ocasiones, aún no le ha ofrecido formalmente el puesto a Chaves.

“En cuanto tenga alguna reunión con él, lo vamos a conversar. Yo espero que se quede conmigo en el gabinete. Es una persona que tiene un gran amor por el pueblo de Costa Rica, un economista brillante, y flaco favor le haría al país desperdiciando un talento como el de Rodrigo Chaves”, afirmó.

En julio del 2025, la Fiscalía General tramitaba más de 100 denuncias penales contra Chaves, entre ellas las presuntas estructuras paralelas de financiamiento de campaña y una acusación penal por concusión en el caso BCIE-Cariñitos.

El puesto dentro del gabinete de esta nueva administración le extendería la inmunidad por cuatro años más al mandatario.