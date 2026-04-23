Política

‘Es traición a la patria, nos jugamos la democracia’: oposición denuncia estrategia chavista para impedir elección de suplentes de Sala Constitucional

A tres días de concluir el periodo legislativo, los diputados fracasaron en nombrar suplentes

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Por Aarón Sequeira y Natalia Vargas
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En el orden usual, Alejandro Pacheco, jefe del PUSC; Gilberto Campos, del PLP; Óscar Izquierdo y Danny Vargas, del PLN, y Ariel Robles, subjefe del FA, conversaron sobre la elección de suplentes. Los observaba el presidente legislativo, Rodrigo Arias (de espaldas). (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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