‘Es traición a la patria, nos jugamos la democracia’: oposición denuncia estrategia chavista para impedir elección de suplentes de Sala Constitucional

En el orden usual, Alejandro Pacheco, jefe del PUSC; Gilberto Campos, del PLP; Óscar Izquierdo y Danny Vargas, del PLN, y Ariel Robles, subjefe del FA, conversaron sobre la elección de suplentes. Los observaba el presidente legislativo, Rodrigo Arias (de espaldas).

Este miércoles, varios diputados de la oposición denunciaron la estrategia de los legisladores chavistas y sus aliados para impedir la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional antes de que terminen su periodo en la Asamblea Legislativa.

A solo tres días de concluir labores en el Congreso, los diputados fracasaron nuevamente en la escogencia de los jueces suplentes, luego de realizar dos rondas de votación en el plenario.

Para los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Partido Liberal Progresista (PLP), la explicación es muy clara. También los responsables del fracaso.

Tal como hicieron la semana pasada, este miércoles cinco diputados chavistas volvieron a salir del plenario poco antes de que se iniciara la elección de magistrados suplentes.

Además, se ausentaron varios aliados del gobierno; entre ellos, legisladores de Nueva República y de la Unidad.

“Hay una clara estrategia, que se evidencia con acciones. Basta con ver las curules y el comportamiento de los compañeros. Están usando una estrategia de las que tanto critican para que no se dé la votación”, dijo la socialcristiana Vanessa Castro, vicepresidenta legislativa.

En la primera votación de este miércoles para elegir magistrados de la Sala Constitucional, Pilar Cisneros dejó su boleta en blanco. (Aarón Sequeira/La Nación)

Castro señaló que la estrategia liderada por la vocera chavista, Pilar Cisneros, es adrede para no elegir magistrados constitucionales ahora y dejar esa elección para la próxima Asamblea, donde el chavismo tendrá 31 votos.

“Van a tratar de manejar y elegir los magistrados de su gusto, como los políticos que tanto han criticado”, agregó la vicepresidenta.

El presidente legislativo, Rodrigo Arias, acusó que, al inicio de la sesión, había 53 diputados, pero a la hora de votar solo 42 en una ronda y 40 en otra.

“Hay una intención de que no tengamos el resultado de poder nombrar magistrados para la Sala Constitucional”, dijo Arias, quien calificó de muy grave esa pretensión, pues hay magistrados enfermos y sacrificando su salud para evitar la parálisis de ese tribunal.

Fracaso en dos rondas de elección

La elección de magistrados suplentes empezó a las 4 p. m., cuando estaban registrados en el sistema electrónico del plenario 47 congresistas.

Sin embargo, en el conteo manual, se determinó que solamente estaban 42 legisladores.

En ese momento, todos los diputados volvieron sus ojos a las curules que están a la izquierda de la mesa del Directorio legislativo, las que corresponden al partido de gobierno.

Allí, donde siempre están sentados los ocho chavistas que Pilar Cisneros destaca por su asistencia al plenario, solamente había tres personas; una de ellas, la propia Cisneros junto a Manuel Morales y Paola Nájera.

Este miércoles, en la elección de suplentes constitucionales solo estuvieron tres chavistas: Pilar Cisneros, Manuel Morales y Paola Nájera. (Aarón Sequeira/La Nación)

En las curules vecinas, que son de los fabricistas, solamente se presentó una de las seis diputaciones, Rosalía Brown.

Fabricio Alvarado, el jefe de la bancada, había estado monitoreando el momento en que empezaría la ronda de votaciones. Estuvo conversando con Pilar Cisneros y salió del plenario antes de que Rodrigo Arias ordenara el cierre de las puertas.

Tampoco estaban los aliados rojiazules del chavismo, María Marta Carballo y Carlos Andrés Robles, aunque este último presidió una comisión después de que el plenario concluyó.

Esa negativa a cumplir con el mandato constitucional de elegir magistrados provocó que, en la primera de las votaciones realizadas este miércoles, una candidata a magistrada, Aracelly Pacheco, lograra como máximo 34 votos.

Para elegir jueces de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, se necesitan 38 votos.

Desde diciembre, la Sala Constitucional se quedó sin suplentes, lo que tiene a dicho tribunal al borde del cierre técnico, pues de faltar uno solo de los propietarios estaría imposibilitada de sesionar.

La segunda votación que se realizó no presentó mejores resultados, pues Pacheco solo logró 32, como candidata mejor votada, pero sin el apoyo suficiente.

‘Traición a la patria’, ‘riesgo a la democracia’

Aparte de Vanessa Castro, la subjefa de Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, advirtió que los chavistas están jugando con los costarricenses, pues a la vez que acusan al Poder Judicial de no servir, bloquean que la Asamblea cumpla con nombrar los magistrados.

“Eso es debilitar la democracia. Así es como empiezan a caer los sistemas democráticos. No es un jueguito de si elegimos o no, nos estamos jugando la democracia”, dijo Larios. “Es una irresponsabilidad de quienes se prestan para ese juego”, agregó la verdiblanca.

La independiente Gloria Navas acusó a los chavistas y sus aliados de cometer traición a la patria, de bajarle el piso al tribunal constitucional costarricense, que lo usa la ciudadanía para presentar recursos de amparo y de habeas corpus.

El argumento de Pilar Cisneros frente a las acusaciones fue que muchos otros diputados se ausentan de otros órganos y que a ellos se les debería rebajar las dietas.

La oficialista además arguyó que, en las épocas del bipartidismo, eran dos partidos políticos los que se repartían los nombramientos.

“¿Será por eso que no hay un solo político en la cárcel en este país y que ninguno de los casos de corrupción ha sido castigado en este país? Porque sus amigos los defienden", dijo la vocera chavista.