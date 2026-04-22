Política

Magistrados suplentes de la Sala IV se podrían elegir este miércoles: por qué son clave y por qué no se han elegido

Explicamos cuáles son las funciones de los magistrados suplentes, cómo se nombran y por qué los actuales diputados han fracasado en múltiples intentos de votar para llenar estas vacantes.

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Por Cristian Mora
Sala Constitucional y Asamblea
La ausencia de magistrados suplentes en la Sala Constitucional podría impedir que el tribunal sesione ante la falta de uno de sus jueces titulares. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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