Política

Rodrigo Chaves ataca a presidente de Corte Suprema, Orlando Aguirre, por declaraciones sobre jueza agredida: lea los nuevos insultos del primer funcionario de la República

Mandatario aseguró que el presidente de la Corte Suprema violentó la ley al referirse a un caso en trámite

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Por Yeryis Salas
Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, y Rodrigo Chaves, mandatario de la República.
Rodrigo Chaves lanzó nuevas críticas a Orlando Aguirre en la conferencia de prensa de este miércoles.







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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