Rodrigo Chaves ataca a presidente de Corte Suprema, Orlando Aguirre, por declaraciones sobre jueza agredida: lea los nuevos insultos del primer funcionario de la República

Rodrigo Chaves lanzó nuevas críticas a Orlando Aguirre en la conferencia de prensa de este miércoles.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó este miércoles durante la conferencia de prensa semanal que el jerarca de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, es “o criminal o bruto” por sus declaraciones tras el ataque a la jueza de ejecución de la pena, Kattia Carballo.

Según Chaves, con base en afirmaciones de Juan Diego Castro, Aguirre violentó la Ley Orgánica del Poder Judicial al adelantar criterio sobre un caso en trámite.

“A Catalino Orlando se le soltó la lengua antes de tiempo porque manifestó opiniones que la ley le prohíbe manifestar al presidente de la Corte Plena”, afirmó el mandatario en la conferencia de prensa.

“Entonces, tenemos un presidente de la Corte Plena que viola la ley con conocimiento de que es delito, o que es tan bruto que no conoce la ley. Escoja usted costarricense, criminal o bruto, o ambos, yo no sé”, agregó.

La jueza aseguró que la agresión ocurrida en Heredia, este 17 de abril, fue motivada por las críticas de Chaves contra sus resoluciones.

Dos días después, Aguirre afirmó que “agredir a una jueza por desacuerdo con sus resoluciones constituye una grave afrenta, no solo contra su integridad personal, sino también contra la independencia judicial y contra el sistema de justicia en su conjunto”.