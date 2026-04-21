Sucesos

‘Nos vimos obligados a abandonar nuestra casa’: Matrimonio denunció amenazas de sospechoso de agredir a jueza en Heredia

Denuncia fue presentada en 2019 ante la Fiscalía de Heredia.

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Por Christian Montero
Una pareja denunció en 2019, que el sospechoso de agredir a una jueza, los amenazaba de muerte. En una ocasión les lanzó una bolsa con los restos de un perro como forma de intimidación.
Una pareja denunció en 2019, que el sospechoso de agredir a una jueza, los amenazaba de muerte. En una ocasión les lanzó una bolsa con los restos de un perro como forma de intimidación. (Foto: co/Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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