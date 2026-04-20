Sucesos

Jueza agredida por vecino: ‘Desde que fui expuesta en prensa cambió su actitud y comenzó a tirarme el perro’

Funcionaria declaró que tras las conferencias de prensa de Rodrigo Chaves y el ministro de Justicia, su vecino cambió de actitud.

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Por Christian Montero
Los abogados Alberto García (izquierda) y Levinson Escalante, representantes de la jueza agredida por un vecino, afirman que declaraciones del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Justicia, Gerald Campos, quienes cuestionaron fallos de la funcionaria, atizaron el conflicto con el sospechoso de la agresión.
Los abogados Alberto García (izquierda) y Levinson Escalante, representantes de la jueza agredida por un vecino, afirman que declaraciones del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Justicia, Gerald Campos, quienes cuestionaron fallos de la funcionaria, atizaron el conflicto con el sospechoso de la agresión. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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