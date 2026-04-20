Sucesos

Abogada de sospechoso de agredir a jueza: ‘Se trata de un conflicto vecinal que no tiene ninguna relación con sus funciones’

Defensa rechaza posibilidad de tramitar caso como tentativa de femicidio.

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Por Christian Montero
El sospechoso de agredir a una jueza de ejecución de sentencia, permanece detenido en celdas judiciales. La audiencia de medidas cautelares se celebrará la tarde este lunes en los tribunales de Heredia.
El sospechoso de agredir a una jueza de ejecución de sentencia, permanece detenido en celdas judiciales. La audiencia de medidas cautelares se celebrará la tarde este lunes en los tribunales de Heredia. (Foto: Christian/Foto: La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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